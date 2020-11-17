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VIDEO-FLASH! – LA FRUSTRAZIONE DI UN POVERO CAGNOLINO CHE VIENE “TORTURATO” PER TRE MINUTI DAL SUO PADRONE CHE GIOCA A FARGLI SCOMPARIRE UN WURSTEL DA SOTTO IL NASO DA ALCUNI BUCHI IN UN TAVOLO: LUI PROVA AD AFFERRARLO, MA ALLA FINE PERDE LA PAZIENZA E…-
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QUEL GRAN PEZZO DELL’AMANDHA (FOX) - LA “VENERE POLACCA” MEJO DI EMILY RATAJKOWSKI: SI SPALMA IL CORPO DI SPAGHETTI COL SUGO E CIOCCOLATA CALDA FONDENTE PER AIUTARE A COMBATTERE I PROBLEMI ALIMENTARI COME ANORESSIA E BULIMIA - “SPERO CHE I MIEI SCATTI SEXY RIESCANO A VEICOLARE IL MESSAGGIO CHE IL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SPIRITUALE È ALLA BASE DELLA BELLEZZA ESTERIORE E INTERIORE” - FOTOGALLERY SUCCOSA
“NEW YORK TIMES” SBATTE AL MURO DELLE RESPONSABILITA' JARED E IVANKA – “SOLO CINQUE ANNI FA ERANO I REALI DEI DINNER PARTY A MANHATTAN. AVEVANO SOLDI, AVEVANO LA GIOVENTÙ, AVEVANO LA CELEBRITÀ. LE LORO MANIERE ERANO IMPECCABILI, QUINDI NON SI DIREBBE MAI CHE IL PADRE DI LUI FOSSE UN VERO CRIMINALE E QUELLO DI LEI UNO DI FATTO. CERTO, NON SIAMO NOI A SCEGLIERE COME NASCERE. MA DA QUEL MOMENTO IN POI, FACCIAMO DELLE SCELTE, E NE SIAMO RESPONSABILI..."
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
ECCO IL FAMOSO MODELLO LOMBARDO: SE SEI POSITIVO AL CORONAVIRUS E VUOI L'ASSISTENZA DOMICILIARE BASTA PAGARE 450 EURO! È IL TARIFFARIO DELL’OSPEDALE SAN RAFFAELE CHE HA SCATENATO GROSSE POLEMICHE – IL MEDICO VITTORIO AGNOLETTO: “CHI NON PUÒ PAGARE PUÒ CREPARE, QUESTA È LA FILOSOFIA CHE DOMINA. LE USCA NON FUNZIONANO? CI PENSANO I PRIVATI” – LA REPLICA: “COSTO INFERIORE A UNA NORMALE VISITA A PAGAMENTO”