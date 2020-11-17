VIDEO-FLASH! – LA FRUSTRAZIONE DI UN POVERO CAGNOLINO CHE VIENE “TORTURATO” PER TRE MINUTI DAL SUO PADRONE CHE GIOCA A FARGLI SCOMPARIRE UN WURSTEL DA SOTTO IL NASO DA ALCUNI BUCHI IN UN TAVOLO: LUI PROVA AD AFFERRARLO, MA ALLA FINE PERDE LA PAZIENZA E…

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“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”

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