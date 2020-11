VIDEO-FLASH! – LA FRUSTRAZIONE DI UN POVERO CAGNOLINO CHE VIENE “TORTURATO” PER TRE MINUTI DAL SUO PADRONE CHE GIOCA A FARGLI SCOMPARIRE UN WURSTEL DA SOTTO IL NASO DA ALCUNI BUCHI IN UN TAVOLO: LUI PROVA AD AFFERRARLO, MA ALLA FINE PERDE LA PAZIENZA E…

cane vs. gioco del wurstel 4 cane vs. gioco del wurstel 3 cane vs. gioco del wurstel 5 cane vs. gioco del wurstel 2