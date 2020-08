VIDEO-FLASH! – IL PRESIDENTE BRASILIANO JAIR BOLSONARO HA ALZATO UN NANO AL CIELO PENSANDO CHE FOSSE UN BAMBINO! QUANDO QUALCUNO DEI PRESENTI GLI HA FATTO NOTARE L’INCREDIBILE ERRORE, LO HA BUTTATO GIÙ E SI È ALLONTANATO IN FRETTA E FURIA, SPERANDO DI FARLA FRANCA. MA IL FILMATO È DIVENTATO VIRALE SU TWITTER…

??[FLASH] - Scène cocasse pour le Président du #Brésil Jair #Bolsonaro. Lors de la visite d'une usine d'#Aracaju, il a porté un homme nain sur ses épaules, en pensant que c'était un enfant. Il profitait d'un bain de foule, sans masque et sans distanciation. (@PVexiau) #COVID19 pic.twitter.com/iqXagdVDws — La Plume Libre (@LPLdirect) August 21, 2020

