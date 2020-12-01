ASSEMBRAMENTI A RICCIONE
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VIDEO-FLASH! – PRONTI PER LA TERZA ONDATA? A RICCIONE CENTINAIA DI PERSONE SI ASSEMBRANO SU VIALE MARIA CECCARINI, LA STRADA DELLO STRUSCIO E DELLO SHOPPING – ALTRO CHE VEGLIE E CENONI: DI QUESTO PASSO A NATALE TUTTI IN OSPEDALE...-
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ARCURI SI È FATTO FREGARE – IL COMMISSARIO DAI TROPPI INCARICHI È STATO “SFRUTTATO” NELL’APPALTO MILIARDARIO PER LE MASCHERINE CINESI: IL GIORNALISTA IN ASPETTATIVA MARIO BENOTTI, GIÀ STRETTO COLLABORATORE DI TRE MINISTRI PD E INTERMEDIARIO DELL’AFFARE, HA UTILIZZATO LA «CONOSCENZA PERSONALE» CON L'AD DI INVITALIA. CHE PERÒ, SECONDO LA PROCURA, È «ESTRANEO»
QUESTA CE LA SEGNIAMO – SENTITE GUALTIERI E PREPARATEVI A SMENTIRLO TRA QUALCHE MESE: “SICURAMENTE IL PEGGIO È PASSATO, AVREMO UNA ROBUSTA RIPRESA ANCHE NEL 2021. CONTIAMO DI AVERE UN RIMBALZO MOLTO FORTE E TENIAMO PER ORA LA NOSTRA PREVISIONE DI +6% PER IL PROSSIMO ANNO” – SPERIAMO CHE VADA MEGLIO DI QUANDO DISSE CHE NESSUNO AVREBBE PERSO IL LAVORO PER IL VIRUS...
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SOGGIORNI DA ALIENI (E DA ALIENATI) – SE QUANDO SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ NON AVRETE PIÙ NESSUNA VOGLIA DI TUFFARVI NEL CAOS, POTRETE SEMPRE OPTARE PER UNA VACANZA IN QUESTE CASE SPAZIALI CAPACI DI FARCI SENTIRE SU UN ALTRO PIANETA: LE STRUTTURE, IMMERSE NELLA NATURA, SEMBRANO DEI PICCOLI IGLÙ E DANNO LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE SOTTO LE STELLE – E ALCUNE SONO PIÙ VICINE DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE…
“IL CORONAVIRUS È STATO UNA BOMBA NUCLEARE” – LO PSICHIATRA ALBERTO SIRACUSANO: “IN CERTE CATEGORIE, QUANDO I CONTATTI DIMINUISCONO LA SALUTE MENTALE È MESSA DURAMENTE A RISCHIO” – “IL COVID METTE IN LUCE LA FRAGILITÀ DI UNA SOCIETÀ CHE PORTA IN SÉ CRISI DI VALORI E DEGLI AFFETTI PROFONDI E RADICATI. CHE ESISTEVANO GIÀ DA TEMPO. CHI HA STRUMENTI PER SOPPORTARE LA LONTANANZA NON SI LASCERÀ SPAVENTARE DA UN NATALE DIVERSO, MA…”