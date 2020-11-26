il pappagallo e l'indovinello 2 il pappagallo e l'indovinello 3 il pappagallo e l'indovinello 4
VIDEO-FLASH! – PROVATE A FREGARE QUESTO CACATUA E SARETE VOI A RIMETTERCI LE PENNE: L’INCREDIBILE ABILITÀ DI QUESTO PAPPAGALLO CHE RIESCE A INDOVINARE SEMPRE DOVE SONO LE NOCCIOLINE NASCOSTE SOTTO DEI BICCHIERI – AL POSTO VOSTRO NON SCOMMETTEREI NEMMENO UN EURO…-
NAVIGATOR, QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA FANTASCIENZA – RONCONE METTE IN CROCE PARISI: “DUE SETTIMANE FA SI PRESENTA ALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA E SNOCCIOLA UNA SERIE DI NUMERI. IN SINTESI: UNO SU QUATTRO DI COLORO CHE HANNO PERCEPITO IL REDDITO DI CITTADINANZA HA TROVATO LAVORO. PERÒ, A FINE OTTOBRE, CIRCA METÀ DI QUEL QUARTO IL LAVORO NON LO AVEVA GIÀ PIÙ (ERANO CONTRATTI A TERMINE). NON SOLO: PARISI NON È IN GRADO DI SPIEGARE, CON PRECISIONE, QUANTI SIANO STATI COMPLESSIVAMENTE I POSTI DI LAVORO TROVATI DAI SUOI "NAVIGATOR"…”
RUTTE NOTIZIE - IL PREMIER OLANDESE, BULLETTO DELL’AUSTERITÀ, FAREBBE BENE A LEGGERE L’ULTIMO BOLLETTINO FINANZIARIO DELLA BCE E AD ABBASSARE LE PENNE: ITALIA E OLANDA SONO I DUE PAESI PIÙ A RISCHIO DALL’ONDATA DI NUOVE SOFFERENZE CREDITIZIE, CHE ESPLODERANNO NEL 2021 – DA FRANCOFORTE SPIEGANO CHE C’È BISOGNO DI MISURE COMUNI, PROPRIO QUELLE CHE I “FRUGALI” E I PAESI DELL’EST CI VOGLIONO NEGARE
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
LA RETTIFICA DEL MAGISTRATO GIOVANNI FAVI: “L’ACCOSTAMENTO DELLA MIA LETTERA SUGLI EFFETTI DELLA LIQUIRIZIA CONTRO IL COVID CON LA VICENDA DEL 'CIONDOLO MIRACOLOSO' APPARE MISTIFICATORIO E DIFFAMATORIO. IL RIMEDIO E' STATO CITATO DAL 'GIORNALE', LO STESSO QUOTIDIANO IN CUI APPARE L'ARTICOLO SU DI ME. E NASCE DA UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI”