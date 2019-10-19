SESSO IN STRADA TRA DUE RAGAZZI
SESSO IN STRADA TRA DUE RAGAZZI
VIDEO FLASH - A STRASBURGO DUE RAGAZZI SI CONCEDONO UNA "RETTOSCOPIA" IN STRADA - ACCANTO ALLA FERMATA DEL TRAM, I DUE MANDRILLONI, COMPLETAMENTE NUDI, CI DANNO DENTRO CON GIOIA - E QUANDO S'ACCORGONO DI ESSERE RIPRESI, SALUTANO SORRIDENDO...-
SESSO IN STRADA TRA DUE RAGAZZI
FUORI I SOLDI - I BANCARI SCIOPERANO PER IL CONTRATTO E I MANCATI AUMENTI DI STIPENDIO - IL LEADER DELLA FABI SILEONI ROMPE LE TRATTATIVE CON L’ABI E ACCUSA DUE TOP MANAGER DI ESSERE TROPPO ATTACCATI AI SOLDI: "VOLERANNO STRACCI E POI FAREMO I NOMI" - I SINDACATI DEL CREDITO CHIEDONO 200 EURO DI AUMENTI MEDI SULLE BUSTE PAGA, MA LE BANCHE NON VOGLIONO SGANCIARE QUATTRINI - E I LAVORATORI SI PREPARANO A MARCIARE IN PIAZZA A MILANO IN 40 MILA...
CHE FINE HANNO FATTO? ECCO I DIMENTICATI DELLA SERIE A - DA RUGANI E PERIN A CALDARA, DALL'ATALANTINO BARROW E AL ROMANISTA PEROTTI: FRA SCELTE TECNICHE E LUNGHI INFORTUNI C'È UN ESERCITO DI CALCIATORI CHE HA GIOCATO POCHISSIMO O ADDIRITTURA MAI. PEDRO È DISPERSO NELLA PRIMAVERA DELLA FIORENTINA MENTRE MORTEN THORSBY NON HA MAI MESSO PIEDE IN CAMPO
CAFONALINO AL “MAXXI” - BARTOLOMEO PIETROMARCHI VA ALLA RICERCA DELLA "MATERIA SPIRITUALE DELL'ARTE" E SCODELLA 19 ARTISTI DI OGGI - DA SHIRIN NESHAT A MICHAL ROVNER, DA CUCCHI A CLEMENTE, DA YOKO ONO A TOMAS SARACENO - CHE DIALOGANO CON OGGETTI DI CULTO DELLE RELIGIONI ARCAICHE - FOLLA AL VERNISSAGE: JAS GAWRONSKI, LORENZA BONACCORSI, DANIELA PORRO, LUISA TODINI, ETC.....
UNA SOTTILE VENDETTA – LA DIVERTENTE STORIA DIETRO IL PALAZZO PIÙ SOTTILE DI BEIRUT CHE NEL SUO PUNTO PIÙ STRETTO NON SUPERA I 60 CENTIMETRI: LA COSTRUZIONE RISALE AGLI ANNI ’50 ED È IL FRUTTO DI UNA FAIDA TRA FRATELLI CHE SI CONTENDEVANO UN PEZZO DI TERRA LASCIATO IN EREDITÀ DAL PADRE – UNO DEI DUE, SCONTENTO DELLA DIVISIONE, LO COSTRUÌ PER IMPEDIRE ALL’ALTRO LA…(VIDEO)
IL VIAGRA ALLUNGA (PURE) LA VITA – UN TEMA DI RICERCATORI CALIFORNIANI HA SCOPERTO CHE LA PILLOLA BLU È UTILE ANCHE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO: UNITO A UN FARMACO IMMUNOSTIMOLANTE, DILATA I VASI SANGUIGNI E AIUTA LE CELLULE STAMINALI DEL SANGUE PRODOTTE NEL MIDOLLO A ENTRARE IN CIRCOLAZIONE IN MODO DA ESSERE CATTURATE PIÙ FACILMENTE…