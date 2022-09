NON SIAMO ALLEGRI – AL "CLUB" DI SKY CAPELLO SI MANGIA VIVO "ACCIUGHINA": “DEVE RIMETTERSI A LAVORARE E NON FARE PIÙ IL BATTUTISTA” - PIOVONO ANCORA CRITICHE PER LA JUVENTUS DOPO IL PARI DI FIRENZE – "DON FABIO" NON FA SCONTI: “I BIANCONERI DEVONO FARE QUALCOSA DI PIÙ, NON POSSONO GIOCARE IN QUESTO MODO” - "SE MAX DICE CHE LA PARTITA PIU' IMPORTANTE E' QUELLA CON IL BENFICA E NON CON IL PSG PERCHE' NON METTE VLAHOVIC CON LA FIORENTINA..."