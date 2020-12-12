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VIDEO-FLASH! UN UCCELLO DURO COME UN TRONCO: L’INCREDIBILE MIMETIZZAZIONE DI UN NITTIBIO CHE, PER SFUGGIRE AI PREDATORI, PROVA A DIVENTARE UN TUTT’UNO CON UN TRONCO IN BRASILE – UNA MOSSA ASTUTA CHE VIENE TRAMANDATA DI MADRE IN FIGLIO…(GUARDARE PER CREDERE!)-
E ORA CHE “VOGUE” FA? COSA SUCCEDERÀ IN CONDÉ NAST SENZA FEDELE USAI? QUALE SARÀ LA REAZIONE DEI GRANDI INSERZIONISTI, ANCHE LORO MOLTO LEGATI AL MANAGER? - AL DI LÀ DELLE DICHIARAZIONI DI PRAMMATICA RILASCIATE DA USAI NELLA LETTERA D’ADDIO, SEMBREREBBE CHE IL MANAGER DA TEMPO SOPPORTASSE A FATICA ALCUNE INGERENZE SUL PRODOTTO LOCALE - E NON A CASO ARRIVA DALLA SPAGNA NATALIA GAMERO DEL CASTILLO, NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO CON SEDE A LONDRA CHE SUPERVISIONERÀ TUTTI I PRODOTTI EUROPEI
PROFUMO DI DIMISSIONI – VEDRETE CHE ALLA FINE L'AD DI LEONARDO DOVRÀ DIMETTERSI. PER CAPIRE PERCHÉ BASTA ANALIZZARE I NUMERI E I FATTI: NON SOLO IL TITOLO PASSATO DA 16 A 6 EURO AD AZIONE MA ANCHE LA CASSA – L’APPRENSIONE DEGLI AZIONISTI PRIVATI, LA LETTERA DI BIVONA E IL FATTORE POLITICO LEGATO AL VALZER DELLE POLTRONE: SE ARCURI VA A CDP E PALERMO IN UNICREDIT PER SBROGLIARE LA GRANA MPS, A CHI TOCCA L’EX FINMECCANICA?
VACCINO LUMACA IN ITALIA: ARRIVERA’ CON UN MESE DI RITARDO RISPETTO A GRAN BRETAGNA E USA. MA SIAMO SICURI CHE QUANDO SARANNO DISPONIBILI I VACCINI, CI SARANNO ANCHE GLI AGHI PER INIETTARLI? ANCORA NON HANNO SCELTO CHI LI PRODURRÀ -DOMENICO ARCURI HA ANNUNCIATO LA CHIUSURA DEL BANDO DI OFFERTA PUBBLICA PER 157 MILIONI DI SIRINGHE NECESSARIE ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLE DOSI...
PAOLO ROSSI, L’APOTEOSI DELL’ATTIMO FUGGENTE – DOTTO: “DA CENTRAVANTI MOLTO ATIPICO “PAOLINO” ANTICIPAVA TUTTO, L’ATTIMO, IL PENSIERO, L’AVVERSARIO. NON AVEVA IL FISICO DI CRISTIANO RONALDO. DOVEVA PREVALERE CON LA TESTA. QUASI TUTTI I SUOI GOL ERANO LE IMPRESE DI UNA VOLPE. ERA L’OPPOSTO DI MARADONA, ECCESSO ALLO STATO PURO. LUI ERA MINIMALISMO TOTALE. MA UN TRATTO LUCIFERINO CE L’AVEVA ANCHE LUI" - VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
I CINESI CI RIPROVANO - ''IL VIRUS IN ITALIA PRIMA CHE DA NOI''. LA NOTIZIA DEL BIMBO POSITIVO AL CORONAVIRUS A NOVEMBRE 2019 SCATENA I CINESI A CUI NON PARE VERO DI POTER SCARICARE IL RUOLO DI UNTORI DEL MONDO SU QUALCUN ALTRO. SECONDO UNO SCIENZIATO DI PECHINO, GLI ESPERTI NON HANNO INIZIALMENTE CERCATO UNA FONTE STRANIERA ALL'EPIDEMIA DI WUHAN, FACENDO SFORZI PER TROVARE UN'ORIGINE ANIMALE. "MA NON SIAMO RIUSCITI A TROVARE UNA FONTE INTERNA''