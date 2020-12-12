VIDEO-FLASH! UN UCCELLO DURO COME UN TRONCO: L’INCREDIBILE MIMETIZZAZIONE DI UN NITTIBIO CHE, PER SFUGGIRE AI PREDATORI, PROVA A DIVENTARE UN TUTT’UNO CON UN TRONCO IN BRASILE – UNA MOSSA ASTUTA CHE VIENE TRAMANDATA DI MADRE IN FIGLIO…(GUARDARE PER CREDERE!)

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E ORA CHE “VOGUE” FA? COSA SUCCEDERÀ IN CONDÉ NAST SENZA FEDELE USAI? QUALE SARÀ LA REAZIONE DEI GRANDI INSERZIONISTI, ANCHE LORO MOLTO LEGATI AL MANAGER? - AL DI LÀ DELLE DICHIARAZIONI DI PRAMMATICA RILASCIATE DA USAI NELLA LETTERA D’ADDIO, SEMBREREBBE CHE IL MANAGER DA TEMPO SOPPORTASSE A FATICA ALCUNE INGERENZE SUL PRODOTTO LOCALE - E NON A CASO ARRIVA DALLA SPAGNA NATALIA GAMERO DEL CASTILLO, NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO CON SEDE A LONDRA CHE SUPERVISIONERÀ TUTTI I PRODOTTI EUROPEI

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