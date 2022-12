VIDEO! GUARDATE COME IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA NAZIONALE BRASILIANA SCACCIA DAL TAVOLO DELLA CONFERENZA STAMPA UN GATTO (CHE CI FACEVA LÌ IL FELINO?) – IN QATAR, MENTRE UN GIOCATORE RISPONDEVA ALLE DOMANDE, L’UOMO HA AGGANCIATO L’ANIMALE PER LA PELLE SOPRA LA SCHIENA E L’HA LANCIATO GIÙ DAL TAVOLO FACENDO IMBESTIALIRE I GATTARI SUI SOCIAL: “SPERO CHE IL BRASILE NON VINCA PIÙ IL MONDIALE", "CHE SCENA ORRIBILE, È PIÙ ANIMALE DEL GATTO...”

"Spero che il Brasile non vinca il Mondiale". Questo è solo uno dei tanti commenti indignati per il trattamento riservato a un gatto che si è accomodato sul tavolo di una conferenza stampa ai Mondiali di calcio in corso in Qatar. Tutto ha avuto inizio mentre il calciatore brasiliano Vinicius Jr stava rispondendo alle domande dei giornalisti e un bel micio tigrato è saltato sul tavolo fra i sorrisi dei presenti.

Il gatto non dava alcun fastidio, se ne stava comodo sul tavolo fra i microfoni e si guardava intorno. Ma così non la pensava il responsabile della comunicazione della squadra brasiliana, seduto sulla sedia alla destra di Vinicius: prima lo ha accarezzato e dopo qualche secondo si è alzato in piedi e, dopo averlo afferrato con entrambe le mani, lo ha lanciato a terra.

Un gesto che già non è stato accolto bene da parte delle persone presenti che si sono lasciate andare in un mogugno di disapprovazione e anche lo stesso calciatore brasiliano che lo ha guardato con un'espressione attonita. Il gatto è atterrato sul pavimento e ha poi continuato tranquillamente a girovagare per la stanza senza problemi.

Il responsabile della comunicazione è sembrato stupito dalla reazione e ha cercato di spiegare che quello è l'unico modo per sollevare un gatto senza fargli male e poi mimando il gesto di averlo accompagnato verso il pavimento, scatenando anche la risata di Vinicius che ha poi continuato a rispondere alle domande dei giornalisti.

La spiegazione del membro dello staff non sembra aver convinto o, comunque, il suo gesto non è stato ben accetto dai tanti utenti che sui social hanno visualizzato il video della scena: in tanti infatti hanno evidenziato come l'uomo, pur avendolo afferrato nel modo corretto, sia stato troppo brusco nel lanciare il gatto sul pavimento. "Perché l'ha lanciato ???" scrive un utente, mentre un altro dice: "Non puoi immobilizzare i gatti in questo modo, qualsiasi veterinario che si occupa di gatti lo sa. È basilare".

“Che scena orribile dell'uomo con la barba che prende un gattino dal tavolo, è più animale del gatto, tra poco apparirà chiedendo scusa, è sempre così". Un altro ancora scrive: “Perché ha preso il gatto in quel modo…. Spero che il Brasile non vinca la Coppa del mondo ora". E ancora: “Ha perso l'occasione di dare una bella immagine per la squadra brasiliana, avrebbe potuto lasciare lì il gatto e persino accarezzarlo. Siamo sotto i riflettori e inoltre non prendi il gatto in quel modo".

Sul caso è intervenuto anche il Consiglio Regionale di Medicina Veterinaria dello Stato di San Paolo che, in un comunicato, ha dichiarato che in quel gesto non c'è alcun elemento che possa essere definito come maltrattamento. Di opinione diversa Vet Street che in una guida pubblicata online afferma che il modo corretto per prendere in braccio un gatto è tenere la mano sotto il suo petto: “Sollevare un gatto o sospendere il suo peso corporeo per la collottola (la pelle sulla parte posteriore del collo) non è necessario e potenzialmente doloroso.

E non è certamente il modo più rispettoso o appropriato per raccogliere o maneggiare il tuo gatto. Il modo migliore per sollevare il tuo gatto in circostanze normali è quello di allargare la mano sotto il suo petto e, mentre sollevi, fai scivolare l'altra mano e l'avambraccio sotto la sua estremità posteriore per sostenere il suo peso. Quindi tiralo contro il tuo petto per un maggiore supporto. Tenere il tuo gatto in questo modo lo fa sentire meno vulnerabile. La tua presa dovrebbe essere allentata, ma con un contatto sufficiente per sentire qualsiasi tensione".

