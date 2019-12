5 dic 2019 08:24

VIDEO! - LE IMMAGINI INEDITE DEL PONTE MORANDI GIRATE DA UN DRONE SUBITO DOPO IL CROLLO - COMMISSIONATI DALLA PROCURA DI GENOVA, I FILMATI SONO SERVITI PER CAPIRE LE CAUSE DEL CEDIMENTO DEL VIADOTTO, PER VERIFICARE GLI AGGANCI DEGLI STRALLI SULLE SOMMITÀ DEI PILASTRI PORTANTI, PER CATALOGARE LA STATICITÀ, LA TENUTA EFFETTIVA, DEL PONTE - ALCUNE IMMAGINI SONO ANCORA SECRETATE...