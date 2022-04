DAGOREPORT! - A QUESTO PUNTO, SOLO LA CINA PUÒ SALVARE LA FACCIA A PUTIN E AL DUO ZELENSKY-BIDEN - MA XI JINPING SI RITROVA IN CASA IL COVID. IL VACCINO CINESE COME EFFICACIA VALE IL 40-45% DI QUELLO PFIZER ED ORA NE PAGA LE CONSEGUENZE: DOPO L'EMERGENZA IN CORSO A SHANGHAI, IL VIRUS SI È ESTESO A PECHINO. ED È SCATTATO IL PANICO PER LOCKDOWN - DOMANI DRAGHI SARÀ UFFICIALMENTE NEGATIVO E DEVE CAPIRE SE PRENDERE UN VOLO PER WASHINGTON O UNO PER KIEV. TRA LE DUE DESTINAZIONI, C’È IN BALLO UN VERTICE AD ANKARA - SIA MACRON CHE SCHOLZ SONO INCAZZATI CON IL BOMBARDIERE DI COMPLEMENTO DRAGHI. E INTENDONO MOLLARLO TRA LE BRACCIA DELLO ZIO SAM. IN BARBA AL PENTAGONO, MACRON È INTENZIONATO A RIPRENDERE IL DIALOGO CON PUTIN. NON A CASO, DOPO AVER BATTUTO MARINE LE PEN, “MANU” HA RICEVUTO UN TELEGRAMMA DAL CAPO DEL CREMLINO: "TI AUGURO SINCERAMENTE SUCCESSO NELLA TUA ATTIVITÀ DI STATISTA, BUONA SALUTE E BENESSERE"