2 apr 2022 09:00

VIDEO KILLED THE TRAP STAR – BABY GANG FINISCE DI NUOVO NEI GUAI PER L’ANNUNCIO VIA INSTAGRAM DEL SUO ULTIMO VIDEO GIRATO NEL CARCERE DI SAN VITTORE: “RIMARRÀ NELLA STORIA DEL RAP, SONO IL PRIMO ARTISTA ‘DETENUTO’ AD AVER GIRATO UN VIDEO IN UN CARCERE VERO E PROPRIO” – IL TRAPPER MILANESE, ARRESTATO PER RAPINA MA SCARCERATO DOPO UN MESE, AVREBBE INTRODOTTO ILLEGALMENTE IL TELEFONINO NELLA STRUTTURA DETENTIVA…