IL VIDEO DELLA LITE TRA JURIC E IL DIRETTORE SPORTIVO DEL TORINO, DAVIDE VAGNATI, E’ STATO GIRATO DA UN GIOCATORE GRANATA (DI CUI LA SOCIETA’ CONOSCE L’IDENTITA’) - NON E’ STATO INDIVIDUATO INVECE CHI, RICEVUTO IL VIDEO NELLA CHAT DI GRUPPO DELLA SQUADRA, L’HA DIFFUSO ALL’ESTERNO - LE INDAGINI SONO IN CORSO MA NON SARÀ FACILE VENIRNE A CAPO IN UN QUADRO DI OMERTA’ - QUEL CHE E’ CERTO E’ CHE C’E’ UNA PARTE DI SPOGLIATOIO MOLTO SCONTENTA PER LA GESTIONE JURIC… - VIDEO

L'albergo delle "mucche" è un po' a tema (KuHotel significa proprio così), un po' no e c'è spazio per tre piani che si affacciano sul parcheggio della rissa mai vista prima. Chi ha fatto suo il video che riprende i protagonisti sul ring? Sopra l'ingresso della hall c'è una grande mucca rossa come installazione, poco più in su, alla destra guardando l'ingresso, ecco la camera dell'inquadratura rubata: una doppia assegnata a due giocatori della prima squadra.

La ripresa balla perché occorre nascondersi, ma le immagini fanno il giro del mondo: il Toro è sotto i riflettori. A metà video il rischio di farsi beccare sale, meglio nascondersi dietro il muretto che separa la stanza da un'altra camera, sempre doppia, sempre lasciata ad una coppia granata come, del resto, l'intero piano dell'hotel.

Nasce così la sequenza che imbarazza e l'autore, volutamente anonimo, viene individuato in poche ore una volta che il caso è servito. Nessun membro dello staff dunque, Nessun componente tecnico, ma la squadra: coma mai dare vita ad un tranello per i due litiganti e, di conseguenza, per la società.

Chi l'ha fatta franca (almeno per ora) è il giocatore che, ricevuto il video nella chat di gruppo, è andato oltre diffondendolo al di fuori della comfort zone. Le indagini sono in corso, non sarà facile venirne a capo in un quadro di estremo silenzio: l'autore è smascherato, la bravata compiuta, ma il responsabile della fuga al di là della chat granata è ignoto.

Di sicuro, la parte di spogliatoio scontenta è ingombrante, così come la voglia di un gruppo tra i più giovani di far vita ad un passo dagli effetti non calcolati. Chi è scontento lo è perché non gioca, giocava o non riesce a trovare nel mercato la strada: troppo ghiotta l'occasione di dar vita ad una bravata, magari senza calcolare le inevitabili conseguenze. Il Toro, domani volerà a Nizza per l'ultimo test estivo: meglio mettersi in fretta alla spalle l'albergo delle "mucche".

