A MILANO UN UOMO SI SPOGLIA IN MEZZO AL TRAFFICO
VIDEO! A MILANO UNO SVALVOLATO SI TIRA FUORI L'ARNESE IN MEZZO ALLA STRADA - NEL CUORE DELLA NOTTE L'UOMO, CHE VAGAVA VICINO A PORTA TICINESE URLANDO PAROLE INCOMPRENSIBILI, SI È ABBASSATO I PANTALONI E HA MOSTRATO AI PASSANTI LE SUE GRAZIE - ORA CHE IL CLIMA È PIÙ FRESCO, IL CALDO NON È PIÙ UNA SCUSA PER I PICCHIATELLI...-
DAGOREPORT: BIENNALE DELLE MIE BRAME! - MOLTI SCOMMETTONO SULLE DIMISSIONI ANTICIPATE DEL DIRETTORE DELLA BIENNALE CINEMA ALBERTO BARBERA. UNA POLTRONA CHE FA GOLA A GIANLUCA FARINELLI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA SU INPUT DEL DUPLEX NASTASI-FRANCESCHINI. CAMBIATO REGIME, LA SUA AMBIZIONE HA TROVATO UN VALIDO APPOGGIO NEL RAMPELLIANO MOLLICONE - IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE ROBERTO CICUTTO SCADE A FEBBRAIO E GIÀ DA MESI SI SA CHE GGGIORGIA VUOLE BUTTAFUOCO. SCELTA AVVENTATA PER IL PIÙ COMPLESSO EVENTO CULTURALE ITALIANO. MA SI VOCIFERA CHE DIETRO AL VATE SICULO DELLA DUCETTA, A TIRARE I FILI, CI SIA IL MULTIFORME SALVO NASTASI…
FLASH! - AVVISATE LA DUCETTA CHE AL SUO RITORNO DA ATENE - GIOVEDÌ CENA DI LAVORO CON IL PRIMO MINISTRO MITSOTAKIS – TROVERÀ SULLA SCRIVANIA DI PALAZZO CHIGI UN’AMARA SORPRESA: UNA MISSIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE RIGETTA LE SUE RICHIESTE, A PARTIRE DAL PATTO DI STABILITÀ. A QUEL PUNTO: O SI DÀ UNA CALMATA E ABBASSA LE PENNE O LA FARANNO BALLARE…
FLASH! – COME MAI AL GOVERNO MELONI È SPUNTATA L’IDEA DI FAR ACQUISIRE DAL MEF DI GIORGETTI LA SOCIETÀ DI CAVI SOTTOMARINI DI TIM, SPARKLE? E’ UN SOTTERFUGIO A SPESE DELLO STATO PER DARE PIÙ SOLDI A VIVENDI, PER NULLA SODDISFATTA DELLA QUOTAZIONE DI KKR PER LO SCORPORO DELLA RETE UNICA – LA PROSSIMA SETTIMANA A PARIGI BOLLORÈ DISCUTERÀ CON IL FIGLIO YANNICK E DE PUYFONTAINE COSA FARE DEI FALLIMENTARI INVESTIMENTI ITALIANI (TIM E MEDIASET)…
FLASH! - NEWS DAL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA: RIMANDATA MARTA DONZELLI A FARE IL SUO LAVORO DI PRODUTTRICE DI "VIVO FILM", GENNY SANGIULIANO HA PRONTO UN CANDIDATO INECCEPIBILE, LONTANO DAL CLAN FRANCESCHINI-NASTASI (E SENZA POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSI): L'ATTORE E REGISTA SERGIO CASTELLITTO VERSO LA PRESIDENZA...
DAGOREPORT! - MENTRE SALVINI SCALPITA E FORZA ITALIA STA DIVENTANDO UN PARTITO CON UN PIEDE NELLA MAGGIORANZA E L’ALTRO FUORI, CON LA FINANZIARIA TUTTI I NODI DELLA MELONI SONO ARRIVATI AL PETTINE: DOPO AVER GUERREGGIATO, ANZICHÉ DISCUTERE, PER UN ANNO CON L’UNIONE EUROPEA, ORA LA POVERINA SI RITROVA SU MES, PATTO DI STABILITÀ, PNRR, CON UNA MANO DAVANTI E UNA DIETRO - LA ‘’RIMOZIONE’’, FORSE PERCHÉ EX GABINETTO DI SALVINI, DEL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI SULLA QUESTIONE MIGRANTI (I VIAGGI DELLA PREMIER IN LIBIA E TUNISIA NON SONO SERVITI A NIENTE) – UNICA CERTEZZA: LE NORMALI CONFERENZE STAMPA POST-CDM SONO SOLO UN RICORDO DEL PASSATO: DAVANTI ALLE DOMANDE, LA MELONI SBROCCA….