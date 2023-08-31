VIDEO! A MILANO UNO SVALVOLATO SI TIRA FUORI L'ARNESE IN MEZZO ALLA STRADA - NEL CUORE DELLA NOTTE L'UOMO, CHE VAGAVA VICINO A PORTA TICINESE URLANDO PAROLE INCOMPRENSIBILI, SI È ABBASSATO I PANTALONI E HA MOSTRATO AI PASSANTI LE SUE GRAZIE - ORA CHE IL CLIMA È PIÙ FRESCO, IL CALDO NON È PIÙ UNA SCUSA PER I PICCHIATELLI...

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A MILANO UN UOMO SI SPOGLIA IN MEZZO AL TRAFFICO

 

 

 

 

 

 

 

 

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DAGOREPORT: BIENNALE DELLE MIE BRAME! - MOLTI SCOMMETTONO SULLE DIMISSIONI ANTICIPATE DEL DIRETTORE DELLA BIENNALE CINEMA ALBERTO BARBERA. UNA POLTRONA CHE FA GOLA A GIANLUCA FARINELLI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA SU INPUT DEL DUPLEX NASTASI-FRANCESCHINI. CAMBIATO REGIME, LA SUA AMBIZIONE HA TROVATO UN VALIDO APPOGGIO NEL RAMPELLIANO MOLLICONE - IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE ROBERTO CICUTTO SCADE A FEBBRAIO E GIÀ DA MESI SI SA CHE GGGIORGIA VUOLE BUTTAFUOCO. SCELTA AVVENTATA PER IL PIÙ COMPLESSO EVENTO CULTURALE ITALIANO. MA SI VOCIFERA CHE DIETRO AL VATE SICULO DELLA DUCETTA, A TIRARE I FILI, CI SIA IL MULTIFORME SALVO NASTASI…

DAGOREPORT! - MENTRE SALVINI SCALPITA E FORZA ITALIA STA DIVENTANDO UN PARTITO CON UN PIEDE NELLA MAGGIORANZA E L’ALTRO FUORI, CON LA FINANZIARIA TUTTI I NODI DELLA MELONI SONO ARRIVATI AL PETTINE: DOPO AVER GUERREGGIATO, ANZICHÉ DISCUTERE, PER UN ANNO CON L’UNIONE EUROPEA, ORA LA POVERINA SI RITROVA SU MES, PATTO DI STABILITÀ, PNRR, CON UNA MANO DAVANTI E UNA DIETRO - LA ‘’RIMOZIONE’’, FORSE PERCHÉ EX GABINETTO DI SALVINI, DEL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI SULLA QUESTIONE MIGRANTI (I VIAGGI DELLA PREMIER IN LIBIA E TUNISIA NON SONO SERVITI A NIENTE) – UNICA CERTEZZA: LE NORMALI CONFERENZE STAMPA POST-CDM SONO SOLO UN RICORDO DEL PASSATO: DAVANTI ALLE DOMANDE, LA MELONI SBROCCA….