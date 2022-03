VIDEO: UN MISSILE COLPISCE IL PALAZZO DEL GOVERNO DI KARKHIV, CITTÀ DELL’EST DELL'UCRAINA SOTTO BOMBARDAMENTO RUSSO - L’ATTACCO SAREBBE STATO PORTATO AVANTI CON IL PRECISO SCOPO DI UCCIDERE IL GOVERNATORE DELLA CITTÀ, CHE STA GUIDANDO LA RESISTENZA - IL MINISTRO DEGLI ESTERI DMYTRO KULEBA: “PUTIN NON È IN GRADO DI ABBATTERE L'UCRAINA. COMMETTE PIÙ CRIMINI DI GUERRA PER RABBIA, UCCIDE CIVILI INNOCENTI. IL MONDO PUÒ E DEVE FARE DI PIÙ”

Ida Artiaco per www.fanpage.it

missile sul palazzo del governo di kharkiv 1

Non c'è pace per Kharkiv, la seconda città più popolosa dell'Ucraina dopo Kiev. Dopo essere stata bersaglio dei russi, che ieri hanno bombardato mentre erano in corso i colloqui negoziali tra le delegazioni di Kiev e Mosca a Gomel, uccidendo una dozzina di persone e ferendone altre cento, questa mattina c'è stato un nuovo attacco, come riferiscono i media locali.

Su Twitter, in particolare, sono circolati diversi video in cui si vede chiaramente un missile esplodere nei pressi di quella che è stata identificata dal Kyiv Independent come la sede del Governo regionale, che è tuttavia rimasto intatto, nella centralissima Piazza Libertà. In quel momento, come mostrano le immagini, stavano transitando anche una serie di macchine civili. La deflagrazione è stata talmente potente da provocare danni anche a palazzi lontani decine di metri e lungo le strade poi si sono ammassate macerie.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 7

L'attacco, secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Guardian, sarebbe stato un tentativo di uccidere il governatore di Kharkiv e la sua squadra che guida la difesa della città. I residenti affermano che Kharkiv è stata presa di nuovo di mira ieri sera e questa mattina.

Anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha commentato l'attacco di qualche ora fa con un messaggio condiviso sul proprio account Twitter: "Missili russi attaccano la centrale Piazza della Libertà e i quartieri residenziali di Kharkiv. Putin non è in grado di abbattere l'Ucraina. Commette più crimini di guerra per rabbia, uccide civili innocenti. Il mondo può e deve fare di più.

dmytro kuleba anthony blinken

Aumentare la pressione, isolare completamente la Russia". Il capo del governo regionale, Oleg Synegubov, ha invece confermato l'attacco affermando che le forze russe hanno lanciato missili Grad e Cruise contro il centro della città ma che questa ha retto. "Attacchi di questo tipo sono un genocidio contro il popolo ucraino, crimini di guerra contro la popolazione civile", ha detto in un video circolato sui social.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 8

Secondo Euromaidan, 11 persone sarebbero rimaste morti e altre 40 ferite dopo il lancio del missile contro il quartiere generale del Governo, che tuttavia non è stato distrutto. Secondo il Servizio di emergenza nazionale, invece, i feriti sarebbero 6, incluso un bambino.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 6 battaglia a kharkiv 2 missili e bombe su kharkiv 3 missili e bombe su kharkiv. missile sul palazzo del governo di kharkiv 5 missile sul palazzo del governo di kharkiv 2 missili e bombe su kharkiv missile sul palazzo del governo di kharkiv 4 missili e bombe su kharkiv Esplosioni a Kharkiv Esplosioni a Kharkiv 2 missile sul palazzo del governo di kharkiv 3