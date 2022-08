VIDEO! – INCIDENTE HORROR A NEW YORK: UN UOMO ALLA GUIDA DI UN SUV HA TRAVOLTO UNA MAMMA E 28ENNE E LA FIGLIA DI DUE ANNI: L’AUTOMOBILISTA NON SI È FERMATO PER SOCCORRERLE E HA CONTINUATO LA SUA CORSA DOPO AVER FATTO VOLARE IL PASSEGGINO A METRI DI DISTANZA – FORTUNATAMENTE MAMMA E PICCOLA SONO FINITE A TERRA, MA NON HANNO RIPORTATO FERITE…

DAGONEWS

incidente a new york 2

