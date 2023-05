VIDEO! – A MILANO UNA DONNA TRANS È STATA IMMOBILIZZATA E PRESA A MANGANELLATE DAI VIGILI - NEL FILMATO PUBBLICATO SU INTERNET SI VEDE LEI, STESA PER TERRA, MENTRE DUE POLIZIOTTI DELLA MUNICIPALE LA PRENDONO A CALCI, LE SPRUZZANO LO SPRAY AL PEPERONCINO E LA COLPISCONO CON IL MANGANELLO – I VIGILI ERANO STATI CHIAMATI PERCHÉ LA DONNA AVREBBE INFASTIDITO DEI BAMBINI ALL’ENTRATA DI UNA SCUOLA. DOPO AVERLA ARRESTATA LEI AVREBBE TIRATO DELLE TESTATE CONTRO UNA MACCHINA FINO A SVENIRE. QUANDO I POLIZIOTTI L’HANNO FATTA USCIRE, È SCAPPATA E…

Questo stamattina a #Milano. C’era bisogno di spray al peperoncino e manganellate per fermare una ragazza disarmata e già finita a terra ? @BeppeSala pic.twitter.com/52A7xwYcTJ — Pino Frisoli (@gfrisoli) May 24, 2023

Estratto da www.leggo.it

trans picchiata dai vigili a milano 8

Una donna fermata dalla polizia locale, utilizzando taser e picchiata coi manganelli: è quanto si vede in un video diventato virale sui social che riprende la scena di una donna fermata in zona Bocconi, a Milano.

Sono in corso tutte le verifiche da parte della polizia locale per accertare quasi siano le responsabilità degli agenti coinvolti. La polizia locale è in contatto con le autorità giudiziarie per attivare le necessarie azioni della magistratura. […]

trans picchiata dai vigili a milano 6

Daniele Vincini del sindacato Sulpl, ha spiegato che i vigili erano stati chiamati alle 8.15 dai genitori di una scuola perché stava importunando i bimbi all'ingresso. Qui gli agenti sono riusciti a metterla, con fatica, sull'auto con cella di contenimento, dove «ha iniziato a dare testate e s'è finta svenuta. Quando gli agenti hanno fatto i controlli li ha aggrediti» per scappare. E poi è stata bloccata. […]

trans picchiata dai vigili a milano 7 trans picchiata dai vigili a milano 2 trans picchiata dai vigili a milano 1 trans picchiata dai vigili a milano 3 trans picchiata dai vigili a milano 4 trans picchiata dai vigili a milano 5