11 ago 2024 08:10

VIDEO! – VA IN FIAMME UNO YACHT DI CIRCA 40 METRI, ANCORATO SULLA COSTA SUD DEL GOLFO DI OLBIA: ANCORA DA CHIARIRE LE CAUSE DELL'INCENDIO - NON SI SEGNALANO FERITI NÉ DISPERSI. TUTTE LE PERSONE A BORDO HANNO SUBITO LASCIATO IL PANFILO - SUL POSTO SONO GIUNTE LE SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO DI OLBIA, CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMBARCAZIONE GRAZIE ALLE MOTOVEDETTE DELLA GUARDIA COSTIERA…