VIDEO! - IL PATTUGLIATORE DELLA GUARDIA DI FINANZA “CAPPELLETTI” È ANDATO A FUOCO E POI SI È INABISSATO AL LARGO DI AFRICO, IN CALABRIA – L’INCENDIO È PARTITO NELLA NOTTE, SUL POSTO È ARRIVATA UNA MOTONAVE DEI VIGILI DEL FUOCO E LE PERSONE A BORDO, NOVE FINANZIERI, SONO STATE SALVATE CON UN GOMMONE DI SALVATAGGIO…

CALABRIA, NAVE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN FIAMME AFFONDA

Da https://calabria.gazzettadelsud.it/

Prima le fiamme, poi l'inabissamento. Un pattugliatore della Guardia di Finanza, probabilmente la nave Cappelletti, è affondato a largo di Africo pochi minuti fa.

Da accertare la dinamica dell'incendio. Non ci sarebbero né morti, né feriti.

10:40: da quanto si apprende l'incendio è avvenuto nella notte alle 04:30. La guardia costiera di Roccella ha da subito allertato i vigili del fuoco di Reggio Calabria che hanno provveduto ad inviare sul posto una motonave del comando di Messina ed un'altra motonave partita dal porto di Gioia Tauro. Le persone a bordo della "Cappelletti", nove finanzieri, si sono salvate tramite il gommone di salvataggio e sono state prontamente soccorse dalla guardia costiera di Roccella.

Arrivati sul posto, gli uomini dei vigili del fuoco di Messina e Reggio non hanno potuto far altro che vedere affondare l'imbarcazione senza poter adoperarsi per spegnere l'incendio. Sul posto stamattina anche un elicottero dei vigili del fuoco di Reggio Calabria che stanno perlustrando la zona.

Da capire ora se e come verrà recuperata l'imbarcazione affondata al largo della costa dei Gelsomini tra Bianco ed Africo.

Il pattugliatore andato a fuoco proveniva da Crotone e faceva servizio notturno.

