VIDEO! IL PENTAGONO HA PUBBLICATO IL VIDEO DELLO SCONTRO TRA UN DRONE AMERICANO “MQ-9 REAPER” E UN JET MILITARE RUSSO “SU-27". NELLE IMMAGINI, RIPRESE DAL DRONE, SI VEDONO I DUE CACCIA DI PUTIN SFIORARE IL VELIVOLO STATUNITENSE GETTANDOGLI CONTRO INTENZIONALMENTE DEL CARBURANTE PER DISTURBARLO – IL PRIMO JET RUSSO GLI PASSA A POCHI METRI MA IL SECONDO INVECE LO CENTRA IN PIENO E LO DISTRUGGE...

Da www.corriere.it

jet russo abbatte drone americano sul mar nero 5

Il Pentagono ha diffuso un breve video dello scontro tra il caccia russo e il drone americano sul Mar Nero avvenuto il 14 marzo, un filmato che sembra confermare l’accusa di un’azione aggressiva, ripetuta.

Questa la sequenza secondo la versione americana.

Inizio clip: il caccia Su 27 si avvicina al Reaper

00.05: il caccia inizia a “rilasciare” il carburante

00.09: il Su-27 oltrepassa il drone e continua a rilasciare il carburante provocando un disturbo alle trasmissioni

jet russo abbatte drone americano sul mar nero 7

00.22: secondo passaggio del caccia verso il drone

00.27: nuovo rilascio di carburante, il caccia passa molto vicino al velivolo statunitense

00.29: il Su 27 tocca il drone e la telecamera del Reaper smette temporaneamente di funzionare

00.39: la telecamera del drone è di nuovo attiva, si vede l’elica, possibile danneggiamento.

jet russo abbatte drone americano sul mar nero 6

In base alle ultime informazioni alcune unità russe avrebbero raggiunto il punto dell’impatto, il relitto però si troverebbe in acque profonde. Dobbiamo provarci — ha promesso Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo — non so se ne saremo capaci.

Più cauti gli americani che non escludono sia rimasto poco. Per gli Usa è comunque difficile un intervento visto che i rottami si trovano in un’area in apparenza sotto controllo di Mosca

jet russo abbatte drone americano sul mar nero 8