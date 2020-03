“IL CALCIO IN QUESTO MOMENTO DEVE PASSARE IN SECONDO PIANO, HO PERSO TANTI AMICI" – PRANDELLI, ORIGINARIO DI ORZINUOVI, VICINO BRESCIA, RACCONTA IL SUO DRAMMA: "IN PAESE CI SONO STATI GIÀ 90 MORTI. MI HANNO PARLATO DI 13 FUNERALI IN UN GIORNO SOLO. QUESTA È LA TERZA GUERRA MONDIALE, CHE ENORME TRISTEZZA DI NON POTER NEMMENO PIÙ CELEBRARE I FUNERALI COME ANDREBBERO FATTI. BRESCIA STA VIVENDO UNA TRAGEDIA, MA NOI BRESCIANI NON MOLLIAMO MAI”...