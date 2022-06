TUTTO FA SHOW - TRAVIS BARKER, IL BATTERISTA DEI BLINK 182 CHE POCO PIÙ DI UN MESE FA HA SPOSATO KOURTNEY KARDASHIAN A PORTOFINO, È FINITO IN OSPEDALE PER UNA PANCREATITE PROVOCATA DA UNA COLONSCOPIA – È STATO RICOVERATO D’URGENZA DOPO AVER ACCUSATO NAUSEA, DOLORI ALLO STOMACO E VOMITO – POCO PRIMA DELL’ARRIVO DELL’AMBULANZA AVEVA TWITTATO: “DIO SALVAMI”, MENTRE LA FIGLIA AVEVA CHIESTO DI PREGARE PER LUI MANDANDO NEL PANICO I FAN, E OGGI RINGRAZIA TUTTI PER LE PREGHIERE... – VIDEO