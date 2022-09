14 set 2022 15:32

VIDEO! LO STRAORDINARIO FILMATO DELLA REGINA ELISABETTA CHE CORRE CON UN BINOCOLO IN MANO PER VEDERE IL CAVALLO SUL QUALE AVEVA PUNTATO DURANTE L'EPSOM DERBY: ERA IL 1991 E LA SOVRANA STAVA SEGUENDO LA GARA ALLA TV DELL’IPPODROMO. MA QUANDO HA VISTO CHE I CAVALLI SI STAVANO AVVICINANDO AL TRAGUARDO È USCITA DI CORSA PER GODERSI LO SPRINT: PER AVER PUNTATO SUL RONZINO VINCENTE SI È PORTATA A CASA 27 STERLINE…