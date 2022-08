11 ago 2022 13:48

VIDEO: UNA TESLA MODEL Y FALLISCE UN TEST DRIVE E INVESTE IL MANICHINO DI UN BAMBINO! IL MOTIVO È SEMPLICE: ELON MUSK, PER RISPARMIARE, HA TOLTO DAI MODELLI PIÙ RECENTI LA TECNOLOGIA DI TELERILEVAMENTO LIDAR, TROPPO COSTOSA, PER SOSTITUIRLA CON UN SUO SISTEMA CREATO AD HOC. CHE PERÒ, EVIDENTEMENTE, NON FUNZIONA…