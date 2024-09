I VIDEO AL VOLANTE E LA PASSIONE PER LE MACCHINE SPORTIVE: CHI È ALI HOXHA, IL 25ENNE ALBANESE CHE ERA ALLA GUIDA DELLA MACCHINA CHE SI È RIBALTATA A FONDI. NELLO SCHIANTO È MORTA LA FIDANZATA 24ENNE, MARIAGRAZIA BEDIN. IL LORO BIMBO DI POCHI MESI È STATO PORTATO IN OSPEDALE - HOXHA ERA ALLA GUIDA SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI E DELL'ALCOL: È STATO ARRESTATO ED È ACCUSATO DI OMICIDIO STRADALE

FONDI, TRAGICO INCIDENTE: MORTA MAMMA DI 24 ANNI, GRAVE IL FIGLIO DI POCHI MESI (MA FUORI PERICOLO). ARRESTATO IL COMPAGNO ALLA GUIDA: ERA POSITIVO A DROGA E ALCOL

Tragedia nella notte a Fondi, in un incidente stradale è morta una giovane mamma. La donna, Mariagrazia Bedin, di Sabaudia, aveva 24 anni. Per lei non c'è stato nulla da fare, vano ogni tentativo di soccorso. Grave il suo bimbo di pochi mesi, che è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale di Roma.

L'incidente si è verificato poco dopo l'una: la Volkswagen Golf condotta dal compagno della vittima e padre del piccolo, è uscita di strada, in via Sant'Anastasia, e si è capovolta. A bordo c'era anche la sorella del conducente, anche lei ricoverata in ospedale in condizioni serie. Non risultano esserci altri mezzi coinvolti.

Dopo i soccorsi ai feriti l'uomo alla guida, un giovane albanese, è stato ricoverato al Dono Svizzero per le ferite riportate e sottoposto ai test per alcol e droga, è risultato positivo e si trova piantonato in ospedale.

Il fermo, per omicidio stradale, è stato eseguito dalla polstrada di Formia - coordinata dal magistrato di turno - che sta effettuando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

CHI È ALI HOXHA, ARRESTATO PER L’INCIDENTE DI FONDI: I VIDEO AL VOLANTE, LA PASSIONE PER LE SUPERCAR E LE ARTI MARZIALI

Per la polizia non ci sono dubbi: Ali Hoxha, 25 anni, è il responsabile del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulle strade di Fondi. Colpevole, per chi indaga, della morte di Mariagrazia Bedin, la compagna con cui si toglie un anno di età. Hoxha è attualmente agli arresti con l'accusa di omicidio stradale perché è risultato positivo ai test sull’alcol e sull’assunzione di stupefacenti.

La sua Golf Gt bianca, l’auto che si è ribaltata più e più volte la scorsa notte a Fondi, appare più volte sui profili social del giovane. In una foto, Ali appare con la testa che fa capolino dal finestrino, con il volto dipinto come Joker, forse in occasione di Halloween. Poi ci sono gli scatti all’autolavaggio e quelli con la famiglia a bordo: lui, la compagna e i tre figli.

Le storie su Instagram arricchiscono il racconto. Scorrendo tra i video, emerge un grande amore per le fuoriserie. Si vede Ali Hoxha che si riprende alla guida. Video dopo video, il venticinquenne è spesso al volante di supersportive tedesche, Mercedes e Bmw.

Queste immagini, con i riflessi delle luci notturne che attraversano il parabrezza, restituiscono una visione di un mondo fatto di motori ruggenti, asfalto e musica rap. Accanto a questa passione delle quattro ruote, ci sono i momenti con gli amici, le cene nei ristoranti. Le giornate sembrano scandite da risate e piatti serviti su tavole imbandite. Frammenti di vita quotidiana, come le gare di taekwondo. […]

Altri filmati lo riportano al suo Paese natale, l’Albania. Ali Hoxha è infatti nato a Durazzo. E lì torna in estate, sempre in compagnia di una supercar. Un mosaico di scene che dipinge il ritratto di un giovane, delle sue passioni e delle sue origini, oggi segnate indelebilmente da una tragedia che ha cambiato il corso di molte vite. Un dramma di cui per gli investigatori il 25enne è l’assoluto protagonista.

