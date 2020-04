LE VIE DELL’AMORE SONO INFINITE – NON SEMPRE LE RELAZIONI SEGUONO PERCORSI STANDARD ED È UN BENE – LA SEXPERTA TRACEY COX RACCONTA LE STORIE DI TRE COPPIE CHE SI SONO TROVATE DI FRONTE A UN BIVIO PER LA SOPRAVVIVENZA: C’È CHI HA DECISO DI VIVERE IN CASE SEPARATE E CHI PERMETTE AL PROPRIO PARTNER DI REALIZZARE LE PROPRIE PERVERSIONI CON…

La maggior parte delle coppie segue un percorso standard. Ha un matrimonio, dei figli, vive insieme. Ma non tutti seguono le “regole” o un modello tradizionale. E non sempre è sbagliato. Tracey Cox porta tre esempi di relazioni che funzionano nonostante queste persone abbiano deciso di oltrepassare il recinto.

Vivere separatamente, ma essere una coppia

Ci sono coppie che vivono separatamente per scelta. Molte volte, viene fatto come ultimo tentativo di mantenere viva una relazione, ma può funzionare e ha dei vantaggi.

Se il sesso non è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si desidera di più, vedi l’altra persone nel suo aspetto migliore e non paludato nella quotidianità. Alcune coppie sono completamente compatibili su alcuni punti chiave, ma si scontrano su cose banali che rendono il vivere insieme un inferno.

Non è facile farlo funzionare ed è difficile se ci sono bambini. Per la maggior parte, vivere separatamente è solo un pit stop prima di separarsi. Ma per altri, è un compromesso praticabile e un modello di relazione alternativo che si adatta perfettamente a loro.

Lasciargli provare le sue perversioni al di fuori della coppia

Ci sono casi in cui si scopre che il proprio compagno/a ha delle perversioni che non condividiamo.

Per far funzionare la coppia, una strada, per quanto difficile, può essere quella di lasciar fare il proprio partner.

Per alcune persone le perversioni fanno parte del godimento. Privarsene può creare delle crepe nella relazione. Se si è abbastanza forti si può decidere di permettere al partner di avere delle ore da concedersi per sé permettendogli di pagare qualcuno che possa soddisfarlo. Ma ma a parte la soluzione facile. È davvero così possibile? Questo dipende dalla capacità di ognuno di saper gestire situazioni così al limite.

“Ho fatto un ‘agguato’ a mio marito e alla sua work wife”

Sul posto di lavoro non è così difficile creare un rapporto speciale con una collega. Una donna ha raccontato di aver capito che il marito aveva una work wife dal modo in cui lui prima parlava di lei in continuazione per poi smettere: «Volevo solo cacciarlo di casa, ma non avevano avuto alcun rapporto sessuale.

E allora ho pensato che avrei dovuto prendere la palla al balzo e fare qualcosa. Mi sono presentata al bar dove di solito andavano a bere dopo il lavoro e mi sono seduta al tavolo con loro. Sono stata amorevole con entrambi, permettendo a lui di vedere le differenze. Alla fine lui si è scusato ed è tutto rientrato». Confrontarsi con un potenziale amante di un partner è qualcosa che i nostri nonni avrebbero fatto.

Oggi lo consideriamo umiliante, ma la verità è che molte "amicizie" lavorative sfuggono facilmente al controllo senza che nessuna delle due persone pensi alle reali conseguenze di ciò che potrebbe accadere se quel rapporto si trasformasse in una relazione. Orchestrare un incontro casuale reinserisce quella fantasia nel mondo reale. E l’effetto normalmente è deflagrante.

bugie e coppie 9 bugie e coppie 8 anche le coppie di swinger sono geloce e monogame bondage 7 bondage 9 bondage 3 bondage 13 il sex blues molto diffuso nelle coppie felici bondage 8

bondage 2 bondage 4 bondage 5 bondage 6 LE COPPIE CHE FANNO TROPPO SESSO RISCHIANO DI ESSERE INFELICI