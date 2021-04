LE VIE DEL PIACERE NON SONO INFINITE – LE QUATTRO STRATEGIE CHE LE DONNE UTILIZZANO PER GODERE DI PIÙ DURANTE LA PENETRAZIONE: QUASI TUTTE SI AFFIDANO ALLA “ANGLING” CON ROTAZIONE, SOLLEVAMENTO O ABBASSAMENTO DEL BACINO DURANTE LA PENETRAZIONE PER STIMOLARE IL PUNTO IN CUI SI SFREGA IL PENE O IL SEX TOY ALL’INTERNO DELLA VAGINA – C’È POI IL “PAIRING” CHE PREVEDE DI TITILLARE IL CLITORIDE E…

Valentina Arcovio per "www.ilfattoquotidiano.it"

eros

Superficiale, in abbinamento, dondolante e a pesca. Queste sono le 4 vie del piacere femminile. Più precisamente sono le strategie che le donne utilizzano per aumentare il piacere sessuale durante la penetrazione vaginale, sia con un uomo che con un sex toy.

A individuarle sono stati Devon J. Hensel, professore associato dell’Indiana University School of Medicine, e Christiana von Hippel, ricercatrice di OMGYES in uno studio pubblicato sulla rivista Plos One.

(…)

IL SESSO FRA SCONOSCIUTI DIVENTATO NORMA

Dai risultati è emerso che l’87,5 per cento di esse utilizza la tecnica della “angling” (pesca) che prevede rotazione, sollevamento o abbassamento del bacino durante la penetrazione per stimolare il punto in cui si sfrega il pene o il sex toy all’interno della vagina. Circa il 76 per cento utilizza invece la tecnica “rocking” (dondolante), in cui la base del pene o di un sex toy sfrega costantemente il clitoride durante la penetrazione, rimanendo completamente all’interno della vagina senza spingere dentro e fuori.

cunnilingus

Circa l’84 per cento ha usato la tecnica “shallowing” (superficiale) che si concentra sul punto d’ingresso della vagina. Infine, il 69,7 per cento ha utilizzato il “pairing” (abbinamento), cioè quando la donna o il partner stimola il clitoride con un dito o con un sex toy mentre c’è la penetrazione.

sesso sex toys 1

(…)

inverno sesso fare sesso con il tuo ex 6 trucchi a letto sex toys sesso orale peli pubici rasati Tanto sesso non equivale a buon sesso sex toy per donne sesso bagni sesso uomo donna Sesso al mattino sex toys 2