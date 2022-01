VIENE SEMPRE PRIMA IL BUSINESS – ALTRO CHE FONDAZIONI E OPERE DI BENE: HARRY E MEGHAN REGISTRANO 11 AZIENDE NEL DELAWARE, IL PARADISO FISCALE AMERICANO, MA SONO TUTTE MACCHINE DA SOLDI PER RIEMPIERE LE LORO TASCHE – SETTE OPERERANNO DIRETTAMENTE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO, ALTRE DUE SONO CASE EDITRICI E LE ULTIME TRE SONO VEICOLI PER INVESTIMENTI – E QUALCUNO SOSPETTA CHE LA DUCHESSA VOGLIA TORNARE SUL…

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

il ritratto di natale del principe harry, meghan markle e i figli

Sono i principi del varietà: Harry e Meghan si sono lanciati a capofitto nello showbusiness , alla ricerca di quella «indipendenza finanziaria» che era stata citata fin dall'inizio come una delle ragioni della rottura con la famiglia reale. I giornali inglesi sono andati a esaminare le 11 aziende che la scorsa settimana i duchi di Sussex hanno registrato nel Delaware, il piccolo Stato americano che è una specie di paradiso fiscale domestico: e hanno scoperto che oltre la metà hanno come ragione sociale «l'intrattenimento».

meghan markle e il principe harry 4

Non che si tratti di una svolta clamorosa: la coppia ha già stipulato un contratto da 100 milioni di dollari con Netflix e un altro per ulteriori decine di milioni con Spotify. In particolare, Meghan sta lavorando a un cartone animato per il gigante dello streaming che parla di una bambina di 12 anni, Perla, che «impara a fare un passo nel proprio potere quando intraprende un'eroica avventura e incontra sul suo cammino donne importanti della storia» (velato riferimento autobiografico?).

meghan markle e il principe harry 1

La coppia produrrà anche una serie di podcast per Spotify, ma intanto si era già distinta l'anno scorso per apparizioni televisive di alto profilo, da Meghan che si è esibita in uno sketch nel programma di Ellen De Generes a Harry che ha duettato con James Corden nel «Late Late Show». Adesso però i duchi di Sussex hanno a disposizione ben sette aziende a loro nome che opereranno direttamente nel campo dello spettacolo. Altre due sono case editrici: una ha i diritti per il libro per bambini scritto da Meghan e un'altra per l'autobiografia di Harry, la cui uscita è programmata per l'autunno. Altre tre aziende sono invece veicoli per investimenti.

meghan markle e il principe harry

E pensare che la coppia voleva far credere di impegnarsi a fondo nel sociale e nelle attività filantropiche: avevano perfino dato vita a una fondazione, Archewell, che doveva essere lo strumento per lanciare e finanziare iniziative mirate al cambiamento. Invece sarà il canale per coordinare la spettacolarizzazione del marchio «Sussex». La svolta cabarettistica di Harry e Meghan fa seguito a una serie di iniziative commerciali che però tentavano in qualche modo di conservare una patina moralistica: entrambi i duchi avevano assunto il ruolo di « impact officers » (ufficiali per l'impatto, dio solo sa cosa vuol dire) nell'azienda di fintech Usa «Ethic», mentre Harry era diventato « chief impact officer » per la app di consulenza psicologica «Better Up» ed era entrato a far parte della commissione dell'Istituto Aspen per il «disordine dell'informazione».

il principe harry e meghan amrkle su time 3

Meghan si era affacciata anche nell'arena politica, arrivando a scrivere e a telefonare ai senatori americani per sostenere la legge sul congedo parentale (e aveva suscitato reazioni stizzite): tanto che qualcuno aveva addirittura immaginato velleità presidenziali per l'ex attrice. Più terra terra, si teorizzava che i Sussex volessero ricalcare le orme degli Obama post-Casa Bianca. Ma adesso invece sorge il sospetto che Meghan possa voler riprendere la carriera di attrice.

il principe harry e meghan markle

Dopotutto, quando le era stato chiesto come si sentisse ad aver lasciato il ruolo nella serie tv Suits , che le aveva dato la notorietà, per entrare nella famiglia reale, aveva risposto: «Non lo vedo come una rinuncia, lo vedo come un cambiamento, è un nuovo capitolo». Insomma, sposare Harry è stato uno step di carriera che le consente un ritorno alla grande sulla scena hollywoodiana: con principe al seguito e coroncina sulla testa.

