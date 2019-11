VIENI AVANTI, AMBROGINO - DA VINICIO CAPOSSELA A MOGOL E EMILIO ISGRÒ: TUTTI I NOMI DELLE PERSONALITÀ CHE RICEVERANNO IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO DELLA CITTÀ DI MILANO - C’È SCURATI MA NON MAHMOOD, FUORI GALLINARI DENTRO LA PORTIERA LAURA GIULIANI - TRA GLI ENTI CHE RICEVERANNO L’ATTESTATO DI BENEMERENZA ANCHE L’EDIZIONE LOCALE DI “LEGGO”, IL "FREE PRESS" DEL GRUPPO CALTAGIRONE DIRETTO DA DAVIDE DESARIO

Paola Pastorini per “Leggo”

Sono 41 le personalità e le associazioni che riceveranno il 7 dicembre l'Ambrogino d'oro per essersi distinti e aver dato lustro alla città di Milano. E c'è anche il quotidiano Leggo che da 18 anni informa i milanesi sulla città. Ieri i capigruppo e l'ufficio di presidenza del Consiglio comunale hanno stabilito i nomi delle quindici personalità per le medaglie d'oro, più 6 alla memoria, e dei 20 attestati che il sindaco tradizionalmente consegna in occasione di Sant'Ambrogio al Teatro Dal Verme.

MEDAGLIE D'ORO

CAPOSSELA

Tanti artisti: il paroliere Mogol (Giulio Rapetti), il cantautore Vinicio Capossela, il musicista Ricky Gianco, l'attrice Lella Costa e l'artista Emilio Isgrò. Fuori il cantante Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, che dal Gratosoglio è arrivato a vincere Sanremo. E ancora, medaglia al Premio Strega Antonio Scurati e all'architetto Cini Boeri. Tra gli sportivi, fuori il cestista Danilo Gallinari e dentro il nuotatore paralimpico Simone Barlaam e il portiere della squadra femminile della Juventus Laura Giuliani. Tra i professionisti, Sultana Razòn Veronesi, moglie dell'oncologo Umberto, sopravvissuta al campo di concentramento. Tra gli imprenditori, il presidente e proprietario di Kartell e presidente del Salone del Mobile Claudio Luti; il fondatore di Ferrari Promotion, Mario Ferrari. Medaglia d'oro anche per la fondatrice del blog Giallo Zafferano Sonia Peronaci.

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI

ALLA MEMORIA

Sono sei gli Ambrogini d'oro alla Memoria: Francesco Saverio Borrelli, ex magistrato e capo della Procura; Filippo Penati, ex presidente della Provincia; Giorgio Squinzi, ex patron della Mapei ed ex presidente di Confindustria. E don Luigi Melesi, cappellano di San Vittore ed Eugenio Fumagalli, tassista-eroe ucciso sulla Milano-Meda mentre aiutava i feriti di un incidente. Un Ambrogino alla memoria anche a Carla Casiraghi, ultima custode del vicolo dei Lavandai.

ATTESTATI

Il quotidiano free press Leggo riceverà l'attestato, come, tra gli altri 20, gli Amici della Triennale, lo Spazio Teatro 89, la cooperativa Cidiesse, il centro assistenza medico legale Cardinal Schuster.

