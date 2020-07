VIENI AVANTI, PEGGIORINO! - SURREALE INTERVISTA DELL'ISPETTORE A 5 STELLE PLACIDO MIGLIORINO SUL CAOS AUTOSTRADALE IN LIGURIA. IL CRUDELE GIORNALISTA DEL ‘CORRIERE’ SE NE GUARDA BENE DI CHIEDERE ALL'INGEGNERE STIMATO DA TONINELLI, PERCHÉ IN ALTRE REGIONI, LAZIO E IN ABRUZZO, HA CONCESSO 3 MESI (E NON 30 GIORNI) PER FARE ESATTAMENTE GLI STESSI CONTROLLI, SENZA CAUSARE IL BLOCCO COMPLETO DEL TRAFFICO. E PERCHÉ L'ANAS NON HA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO DI QUESTO GENERE. CONVENIVA A QUALCUNO MANDARE LA LIGURIA IN TILT PROPRIO MENTRE I BENETTON TRATTAVANO CON IL GOVERNO LA REVOCA DELLA CONCESSIONE?

DAGONOTA

Intervista surreale oggi al Corriere dell'ispettore a 5 Stelle Placido Migliorino. L'ingegnere stimato da Toninelli racconta di aver ispezionato circa 220 gallerie in Liguria. Peccato che a farlo non è stato lui, ma i 1200 tecnici di Aspi, costretti a controllare in soli 30 giorni tutte le gallerie liguri bloccando il traffico dell'intera regione.

E chi è stato a dare una tempistica così ristretta per fare tutto questo lavoro combinando tutto questo casino? Proprio Migliorino, con una circolare scritta in fretta e furia lo scorso 29 maggio.

Se potessimo fare noi un'intervista a Migliorino, gli chiederemmo perché invece in altre regioni, come ad esempio nel Lazio e in Abruzzo, ha concesso 3 mesi (e non 30 giorni) per fare esattamente gli stessi controlli, senza causare il blocco completo del traffico.

Conveniva a qualcuno mandare la Liguria in tilt proprio mentre Aspi dei Benetton trattava con il governo la revoca della Concessione? E perché l'Anas non ha mai effettuato alcun controllo di questo genere, e nessuno gli ha mai detto niente?

"In alcune gallerie abbiamo trovato lo spessore di 10 cm anziché di 1 metro per difetti costruttivi" dice sempre Migliorino. E quando il crudele giornalista del Corriere gli chiede perché il MIT non ha controllato prima i gestori autostradali, lui scarica sugli altri colleghi ispettori, dicendo: "Io avevo competenza solo su 2mila km".

Coraggio Peggiorino, dicci dov'eri tu quando nessuno al MIT faceva i controlli. Forse lo abbiamo capito noi, guardando la pagina Facebook del super ispettore di Stato: raccoglieva firme per far nominare Di Maio Premier.

MIGLIORINO: «IL CAOS SULLA RIVIERA PER 50 GALLERIE A RISCHIO - NORMALITÀ A FINE MESE»

Andrea Pasqualetto per il Corriere della Sera

Per il ministero è il superispettore delle gallerie, per la Procura di Genova il superesperto di fiducia, per le concessionarie autostradali tutt' altro: mastino, perché si attacca al polpaccio di chi deve fare le manutenzioni e non lo molla finché non le ha fatte.

Sessant' anni fa sua madre deve aver voluto mitigarne l' ardore chiamandolo Placido.

Ne è uscito Placido Migliorino, un ingegnere dirigente del dicastero Infrastrutture e Trasporti che la ministra Paola De Micheli ha spedito in Liguria e in altri luoghi delicati a controllare lo stato di salute delle gallerie italiane.

Ingegnere, cos' ha trovato?

«Delle 285 gallerie liguri ne abbiamo ispezionate circa 220 e di queste 50 hanno dimostrato di avere delle carenze strutturali tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione. Sono state quindi chiuse al traffico per poter fare i lavori di adeguamento. Il caos della Liguria nasce da qui. Ma ora siamo in dirittura d' arrivo: su 40 gallerie gli interventi urgenti sono stati ultimati, mentre contiamo di ispezionare e sistemare la quota residua nell' arco di una decina di giorni. Entro fine mese la circolazione in Liguria dovrebbe quindi tornare normale».

Cinquanta gallerie a rischio sono un' enormità.

«Devo dire che ce l' aspettavamo. Il crollo del 30 dicembre di parte della volta della Bertè, sulla A26, era stato un chiaro campanello d' allarme. Situazioni simili ne abbiamo trovate un po' ovunque. Queste gallerie, tutte gestite da Aspi, hanno mezzo secolo, non sono impermeabilizzate e hanno dei difetti costruttivi. Abbiamo trovato lo spessore del rivestimento di 10 centimetri anziché un metro. Una cosa che si scopre ora».

Come mai ci si accorge solo oggi di questo pericolo?

«Mi sembra che le indagini della magistratura stiano facendo emergere l' ipotesi dei falsi report di ispezioni, controlli non adeguati. Ma c' è anche da dire che i gestori non potevano immaginare dei problemi all' origine».

Nel resto d' Italia com' è la situazione?

«Ne abbiamo verificate un altro centinaio fra Cattolica e Pescara, Roma-Teramo, Canosa-Napoli. Ne ho chiuse 4 sull' Adriatica. La situazione più grave è la galleria Solagne vicino a Giulianova. Speriamo comunque di riaprire tutto anche qui entro fine mese».

L' accusa parla di manutenzioni inadeguate da parte dei gestori. E il suo ministero che doveva controllarli?

«Dal 2014 io non ho mai approvato i piani di manutenzione e nel 2018 per Aspi e Strada dei Parchi ho sottoscritto 2500 criticità. Ma io allora avevo competenza solo su 2mila chilometri. Per il resto dovrebbe chiedere a Bologna, Genova, Catania...».

Per questo la chiamano mastino?

«Io non mordo, controllo».

