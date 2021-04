MION, FACCE TARZAN! - NELLE INTERCETTAZIONI, GIANNI MION ATTRIBUIVA AI BENETTON LA PATENTE DI INCAPACI E DI AVIDI, PER NON PARLARE DEI GIUDIZI SUI MANAGER DI ATLANTIA. BISOGNEREBBE PERÒ AMMETTERE CHE L’UOMO CHE PER 40 ANNI HA SERVITO LA FAMIGLIA DI PONZANO VENETO, OGNI VOLTA CHE HA PROVATO A FARE DA SOLO HA FALLITO. COME NEL CASO DELLA KOINOS, DOVE DA IMPRENDITORE HA DOVUTO LASCIARE IL PASSO A BEPPE FUMAGALLI. E QUI NON È CERTO COLPA DEI BENETTON…