VIENI A FORMELLO E...T'ACCOLTELLO - UN 25ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE HA FERITO IL SUO PADRONE DI CASA 39ENNE, "COLPEVOLE" DI AVERGLI RICORDATO DI PAGARE L'AFFITTO (COSA CHE NON FACEVA DA TEMPO) - L'AGGRESSIONE E' AVVENUTA PER STRADA, NELLA CITTADINA VICINO ROMA - IL LOCATORE, PREGIUDICATO, È STATO PORTATO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO: È IN PERICOLO DI VITA - IL RAGAZZO HA TENTATO LA FUGA, MA E' STATO CATTURATO DAI CARABINIERI...

Estratto dell’articolo di Camilla Mozzetti per “Il Messaggero – Cronaca di Roma”

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO

È caduto in terra, ricoperto di sangue con i passanti che urlavano e chiedevano aiuto. Una violenta discussione esplosa fra due uomini intorno all'ora di pranzo è finita con un arresto per tentato omicidio. Piazza San Lorenzo, zona centrale di Formello: è qui che un 25enne e un 39enne hanno iniziato a litigare fino a che il primo, armato di coltello, non si è scagliato sul secondo ferendolo alla coscia destra e al polso sinistro. Diversi i tagli inferti a tal punto che il 39enne italiano, pregiudicato, è caduto in terra senza riuscire a difendere o a mettersi in salvo.

Il suo aggressore, dopo il ferimento è fuggito, ma è stato rintracciato non distante e in poco tempo dai carabinieri, giunti sul posto a seguito delle numerose richieste d'aiuto. Il 25enne è italiano, figlio di genitori marocchini. Dopo il ferimento si è liberato del coltello lanciandolo per strada e provando a fuggire.

Quando i militari lo hanno raggiunto, ha provato a divincolarsi ma è stato bloccato. Arrestato e accusato di tentato omicidio è stato poi trasferito in carcere. La vittima, invece, soccorsa dai sanitari del 118 è stata portata in codice rosso al policlinico universitario Sant'Andrea, ricoverato e operato versa in pericolo di vita poiché i tagli, molteplici, sono stati profondi seppur sferrati alla gamba e al braccio.

[…] Dietro alla lite si celava una questione di denaro. La vittima, proprietaria di alcuni immobili nella zona, aveva tempo fa affittato un piccolo appartamento al 25enne che tuttavia non era regolare nel pagamento del canone mensile.

Così ieri mattina, dopo vari tentativi di raggiungerlo telefonicamente e senza trovarlo in casa, lo ha incontrato in strada. Il 39enne lo ha fermato e ha ricordato all'aggressore che doveva pagare l'affitto. Da qui è nato il diverbio sfociato poi nell'accoltellamento. […]