VIENI A MOLESTARE IN PUGLIA – A GALLIPOLI UN PAKISTANO SI È ABBASSATO PANTALONI E MUTANDE E HA PROVATO A MOLESTARE UNA DONNA PER STRADA – È STATO FERMATO DAI CARABINIERI E SOTTOPOSTO A UN TSO - LA VITTIMA AVEVA INIZIATO A URLARE, POI ALCUNE PERSONE SI SONO AVVICINATE E…

Roberta Abbadessa per www.leccesette.it

uomo nudo in strada

Si abbassa pantaloni e mutande e cerca di molestare una donna. È accaduto questa mattina a Gallipoli dove un 35enne pakistano è stato fermato dai carabinieri e sottoposto a un Tso da parte dei sanitari del 118.

MOLESTIE STRADA

A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno sentito le urla di una donna provenire dalla zona del ponte. Accorsi hanno assistito alla scena dell'uomo nudo e hanno allertato immediatamente le orze dell'ordine. Il 35enne, risultato regolare sul territorio, è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

