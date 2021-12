16 dic 2021 18:38

VIETATO ESSERE FELICI - PER COMMEMORARE I DIECI ANNI DALLA MORTE DI KIM JONG II, LA COREA DEL NORD HA IMPOSTO AI SUOI CITTTADINI DI NON RIDERE E BERE PER GLI 11 GIORNI DEDICATI AL LUTTO - E IL 17 DICEMBRE, IL GIORNO IN CUI IL LEADER E' DECEDUTO, NON SARA' POSSIBILE NEANCHE FARE LA SPESA - "SE UN TUO FAMILIARE MUORE, NON TI E' PERMESSO DI GRIDARE NE' DI PORTARE VIA IL SUO CORPO. E NON PUOI FESTEGGIARE IL COMPLEANNO SE RIENTRA NEL PERIODO"...