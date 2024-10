LA VILLA COMUNALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA DIVENTA UN RING – IN DIECI PICCHIANO E FERISCONO CON UNA COLTELLATA UN GIOVANE DI ORIGINI BENGALESI MENTRE UNA FOLLA DI RAGAZZI FILMA COI CELLULARI E RIDE - GLI AGGRESSORI ERANO ARRIVATI IN GRUPPO DOPO CHE LA VITTIMA, SECONDO LE PRIME TESTIMONIANZE UBRIACO, AVEVA INVEITO CONTRO UN RAGAZZO - L'ARCIVESCOVO ALFANO: "VIOLENZA INDEGNA, COME L'INDIFFERENZA DI CHI HA ASSISTITO". IL SINDACO VICINANZA: “UNA FERITA PER L’INTERA COMUNITÀ” – VIDEO

Mariella Parmendola per napoli.repubblica.it - Estratti

Sono una decina, lo accerchiano e comincia il pestaggio. Picchiato e ferito di striscio con una coltellata un giovane di origini bengalesi in villa comunale a Castellammare di Stabia.

Il raid contro il ragazzo avviene sulla “Cassa armonica”, il gazebo musicale del 1910 eretto al centro del lungomare domenica in tarda serata, mentre una folla di ragazzi filma coi cellulari e ride. Gli aggressori erano arrivati in branco dopo che la vittima, secondo le prime testimonianze ubriaco, aveva inveito contro uno del gruppo.

Non ci vuole molto a immobilizzarlo, in dieci contro uno. Calci, pugni, non gli viene risparmiato nulla. La spedizione punitiva va avanti a lungo, finché il bersaglio di tanta violenza non riesce a fuggire.

Riuscito a chiedere aiuto a suoi connazionali il ragazzo ferito è arrivato nella notte di domenica nel pronto soccorso stabiese. Curato dai medici è stato dimesso ieri mattina con una prognosi di 10 giorni per le lesioni e la ferita da arma da taglio riportate.

Sul caso indaga il commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia al lavoro per individuare l'identità dei responsabili, che hanno scelto il luogo più frequentato della città per compiere la loro vendetta.

In mattinata è intervenuto l'arcivescovo Francesco Alfano che ha scritto una lettera aperta indirizzata al giovane bengalese. "Mi devi consentire di chiederti scusa per quello che ti è accaduto", scrive.

Monsignor Alfano chiede un incontro alla vittima, e denuncia anche la gravità del comportamento di chi non è intervenuto in suo aiuto: "È brutta la violenza, inaccettabile, indegna di essere umani. Fa ancora più dolore l’indifferenza dei passanti, il sarcasmo offensivo e brutale di chi sta a guardare soddisfatto la scena come se stesse al cinema, l’anonimato di una città che continua a far brillare le luci notturne senza fermarsi e arrossire dinanzi a episodi così gravi di inciviltà".

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, dirama una nota di condanna: "Quanto accaduto domenica sera in Villa Comunale non ammette scusanti – si legge -: un atto vile e ingiustificabile da parte di un gruppo che ha agito con la logica del branco. Questo episodio rappresenta una ferita per tutta la nostra comunità e il simbolo di un'aggressività cieca che va condannata con fermezza".

(...)