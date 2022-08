VIOLENTO E IMBECILLE, IL BINOMIO PERFETTO – A ERCOLANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UNA DONNA STANCA DELLA MINACCE DEL MARITO CHE LA INSULTAVA ANCHE DAVANTI AI DUE FIGLI, SI È PRESENTATA DAI CARABINIERI. LUI L’HA SEGUITA FIN DENTRO ALLA CASERMA ED È ARRIVATO A RIFILARE UN CALCIO A UN CARABINIERE – FINITO IN PRIGIONE, DEVE RISPONDERE DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Stanca degli insulti del marito, una giovane donna sabato sera ha trovato il coraggio di presentare denuncia, ma le cose non sono andate come si aspettava. L'uomo, 40 anni, è finito in manette, perché gli insulti sono proseguiti fin dentro la stazione dei Carabinieri di Ercolano (Napoli).

Sono le 21 circa e i carabinieri della tenenza di Ercolano sono in casa di una donna insultata dal marito, davanti ai due figlioletti. Non è la prima volta che accade e solo sabato la giovane moglie decide di presentare denuncia. Lascia casa e segue in militari in caserma. Il marito non può crederci e anche lui raggiunge la tenenza.

Si incolla letteralmente al citofono e quando entra tenta in tutti i modi di avvicinarsi alla vittima, continuando con le minacce, gli insulti e spingendo con violenza anche i carabinieri. Per uno di loro anche un calcio. Per lui sono scattate le manette.

L'arrestato, 40enne di Ercolano già noto alle forze dell'ordine, ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

