IL VIOLENTO DELLA PORTA ACCANTO - RISTORATORI, PENSIONATI, STATALI, MAMME CHE LAVORANO: È IL VOLTO NORMALE DEGLI INSOSPETTABILI NO VAX PRONTI A SPACCARE TUTTO IN PIAZZA - DICONO CHE "I CITTADINI SI STANNO ARRABBIANDO SEMPRE DI PIÙ, LA MISURA È COLMA" E SONO PERSONE CHE NON HANNO MAI MANIFESTATO PRIMA: DIFFICILE PER GLI INVESTIGATORI TRACCIARLI - TRA I PIÙ ESPOSTI CI SONO BIAGIO PASSARO, HERMES FERRARI, UMBERTO CARRIERA: USANO CHAT E UNA RADIO PIRATA PER CHIAMARE A RACCOLTA E FARE APPELLI ALLA DISOBBEDIENZA CIVILE...

Cristiana Mangani per "Il Messaggero"

no green pass a roma 1

Hanno facce di gente comune, gli agitatori delle piazze nell'era del Covid. Sono il ristoratore, il dipendente pubblico, il pensionato, la mamma che lavora, l'ex compagno di scuola. Persone insospettabili, in cerca di leader. Ma ancora più pericolose e difficili da contenere perché pronte a stendersi davanti a un blindato per poter esprimere il proprio dissenso.

manifestazione no green pass a roma 89

Sabato scorso in piazza del Popolo ne sono arrivati diecimila, una cifra elevata e inaspettata, che ha trovato impreparate le forze dell'ordine e ha consentito a Forza nuova, a Giuliano Castellino, e a ex terroristi dei Nar, di cavalcare il malcontento, di appropriarsene.

manifestazione no green pass a roma 88

È un no movimento quello che sta crescendo a ridosso di grossi appuntamenti politici e dell'obbligo di esibizione del Green pass. Sono pezzi di società civile che lamenta di non essere rappresentata da questo governo. Gente comune e, dunque, difficile da prevedere e tracciare.

manifestazione no green pass a roma 87

L'intelligence continua a escludere che ci sia una regia unica, un disegno destabilizzante preordinato. È pur vero, però, che se sono otto milioni i non vaccinati in Italia, il rischio di vedere crescere questa massa agitata aumenta ogni giorno di più. Così come cresce la difficoltà di individuare i loro possibili obiettivi, proprio per l'estemporaneità dei gesti e delle reazioni. Un terreno fertile dove gli agitatori di professione non fanno fatica a trovare seguaci.

LE VIOLENZE

no green pass a roma 10

L'anima no vax, no Green pass, no tutto, non sembra proprio disposta al dialogo. E così ti ritrovi quello che fino al giorno prima era un anonimo bidello di scuola, urlare a chi cerca di fargli domande: «Sei un giornalista? Allora ti taglio la gola».

manifestazione no green pass a roma 86

È successo ad agosto. E una scena simile si è verificata subito dopo a Roma. Sono aumentati i rischi per medici e infermieri, e qualcuno ancora da identificare si è preso la briga di seguire e minacciare l'infettivologo Matteo Bassetti.

manifestazione no green pass a roma 85

Assalti ai gazebo dei partiti stanno accadendo con sempre maggiore frequenza. E ora viene difficile per gli operatori della sicurezza liquidare tutto questo come l'azione di quattro gatti. Tra gli arrestati di ieri per i disordini nella Capitale c'è anche Biagio Passaro, ristoratore, diventato leader in un attimo grazie ai social e alla chat Telegram Io apro.

biagio passaro

Quasi filmasse una giornata in famiglia, il commerciante ha ripreso l'assalto alla sede della Cgil, accompagnandolo con lo slogan: «Si sfonda la Cgil». E il suo caso non è unico. In questi tempi complicati ha trovato spazio, sempre dietro la sigla Io apro Hermes Ferrari, lo sciamano di Scandiano, titolare di pizzerie a Rubiera e a Modena. A un cittadino che gli chiedeva di mettere bene la mascherina, il ristoratore travestito da Jack Angeli dell'assalto a Capitol Hill, gli ha rifilato una testata solo perché aveva osato criticarlo.

umberto carriera 2

Gli amici di Passaro, sostenitori di un movimento che ha raggiunto 100 mila seguaci, ne prendono le difese: «Spiace che Biagio sia finito in mezzo a questa cosa - dice Umberto Carriera, imprenditore pesarese -, io sono contro la violenza, ma i cittadini si stanno arrabbiando sempre di più, la misura è colma».

Anche Carriera è finito al centro di polemiche: a luglio scorso ha inscenato una protesta sotto casa del sindaco dem di Pesaro, Matteo Ricci, che lo aveva accusato di «una intimidazione da squadristi». In questo scenario così trasversale, che racchiude mondi diversi, l'estrema destra sta sguazzando.

carlo taormina

È un pezzo d'Italia, senz'altro minoritario ma non per questo meno pericoloso, tra i quali si ritrovano - come è avvenuto in piazza del Popolo - Luca Castellini, il Gran Caste che inneggia a Hitler e ha un cognome molto simile dell'altro ultrà Giuliano Castellino. Anche lui pluridaspato e capo della curva Sud di Verona. E persino l'avvocato Carlo Taormina che arringa le folle «contro la dittatura sanitaria».

manifestazione no green pass a roma 84

LE COMUNICAZIONI

Le manifestazioni e i presidi vengono comunicati via Telegram, su chat che cambiano di continuo e si rinnovano, dove la protesta assume contorni di grande violenza, tra chi incita alla battaglia e chi consiglia di scendere in strada con i mitra.

manifestazione no green pass a roma 83

Il popolo del contro tutto ha attivato anche una radio pirata che usa frequenze non in Fm. Capita la sera di sentire su frequenza 7210-7211,5 KhZ, in modulazione Usb, appelli alla disobbedienza civile, progetti di aggressione e reazione contro i provvedimenti decisi dal governo.

manifestazione no green pass a roma 82

E il segnale raggiunge anche la Francia e la Slovenia. Un modo questo rudimentale, ma anche molto astuto, perché chi segue il programma può restare anonimo ed è impossibile riuscire a sapere esattamente chi sta ricevendo le comunicazioni. Inoltre costa poco e si può smantellare rapidamente.

