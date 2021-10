LA VIOLENZA ARRIVA DRITTA AI PARLAMENTARI: ORA SONO DIVENTATI UN BERSAGLIO - PERQUISIZIONE IN DUE CASE A LONDRA DOPO L'ASSASSINIO DEL DEPUTATO CONSERVATORE, DAVID AMESS - LA POLIZIA BRITANNICA HA CONTATTATO I PARLAMENTARI PER CONCORDARE LE NUOVE MISURE DI SICUREZZA: AD ALCUNI È STATO CHIESTO DI COMUNICARE QUANDO E DOVE INCONTRERA’ GLI ELETTORI - IL TRAGICO CASO DI JO COX, LE MINACCE ONLINE E CENTINAIA DI ONOREVOLI CHE HANNO DOVUTO AUMENTARE LE MISURE DI SICUREZZA, DAI SISTEMI D'ALLARME AI PULSANTI ANTIPANICO…

1 - GB: DEPUTATO UCCISO, PERQUISITE DUE CASE A LONDRA

(ANSA) - E' in corso la perquisizione di due case a Londra nell'ambito delle indagini sull'assassinio del deputato conservatore David Amess ieri nell'Essex. Lo riporta Sky news. Il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan ha detto di essere in contatto con la Met Police.

2 - GB: POLIZIA CONTATTA DEPUTATI PER NUOVE MISURE DI SICUREZZA

(ANSA) - La polizia britannica ha annunciato che ogni deputato sarà contattato per essere informato sulle nuove misure di sicurezza dopo l'assassinio del parlamentare conservatore David Amess, brutalmente ucciso ieri durante un incontro con i suoi elettori. Lo riporta Sky news. Secondo il tabloid Mirror ad alcuni deputati è stato chiesto di comunicare alla polizia quando e dove sono in programma gli incontri ed in alcuni casi sono stati cancellati. Da ieri la politica britannica sta discutendo su questo tema, se sia il caso di continuare a tenere questi eventi faccia a faccia tra deputati ed elettori. La ministra degli Interni, Priti Patel, oggi ha dichiarato che i "parlamentari devono andare avanti e svolgere i loro doveri per servire la democrazia senza lasciarsi intimidire".

3 - COME JO COX 5 ANNI FA E ORA SI DISCUTE SE SCORTARE LE USCITE DEI PARLAMENTARI

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Il tragico caso di Jo Cox, le minacce online contro i parlamentari, le misure di sicurezza introdotte per proteggere i deputati «rischiano di rovinare la grande tradizione britannica che permette alla gente di incontrare apertamente i politici che ha eletto». Così scriveva Sir David Amess nel libro Ayes and Ears: A Survivor' s Guide to Westminster , pubblicato l'anno scorso.

BRENDAN E JO COX

La guida di un sopravvissuto, spiegava, perché in quasi 40 anni di servizio pubblico aveva visto grandi cambiamenti politici e sociali, nonché un triste irrigidimento, in tempi recenti, nei confronti del contatto diretto con l'elettorato. All'indomani della morte di Sir David proprio durante uno degli incontri con il pubblico che tanto apprezzava, le sue sono parole che sembrano trucemente profetiche.

«Ci viene consigliato - sottolineava nel libro - di non incontrare nessuno da soli, di prestare grande attenzione quando apriamo la posta e di assicurarci che i nostri uffici siano sicuri». Erano i provvedimenti introdotti dopo l'uccisione nel giugno 2016, a una settimana dal referendum sull'Unione Europea, della laburista Cox, pugnalata a morte in pieno giorno mentre si recava a una surgery con i suoi elettori. Un caso che ieri si è ripetuto e che torna a scuotere profondamente il Paese così come il sistema politico.

David Amess 2

La maggiore attenzione alla sicurezza dei deputati non ha salvato Sir David, che è diventato il secondo parlamentare assassinato in cinque anni, il sesto dalla fine della Seconda guerra mondiale, il nono in totale. Numeri raggelanti dietro i quali si cela una realtà ancora più buia: i parlamentari, oggi, non possono permettersi di non aver paura. La violenza non è più solo un fenomeno contro il quale combattere a livello politico.

Lo sa Yvette Cooper, che in casa ha dovuto mettere porte e finestre blindate, lo sa Rosie Duffield, che ha saltato il congresso laburista per via delle minacce ricevute online, lo sanno centinaia di deputati che hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dal Parlamento per aumentare le misure di sicurezza, dai sistemi d'allarme, ai pulsanti antipanico. Il caso Amess,ora, rende indispensabile un nuovo dibattito, come ha sottolineato lo speaker dei Comuni Sir Lindsay Hoyle.

JO COX

«I deputati devono poter svolgere il proprio lavoro», ha detto. Non esclude di predisporre la presenza delle forze dell'ordine durante le uscite pubbliche dei parlamentari. Già prima del caso Cox, infatti, si erano verificati atti violenti che avevano evidenziato la vulnerabilità dei parlamentari, contro il laburista Stephen Timms, nel 2010, e il liberademocratico Nigel Jones, a Cheltenham, nel 2000, quando aveva perso la vita l'assistente del deputato, Andrew Pennington.

David Amess 3

Nel 2017, era stata incrementata la sicurezza attorno al palazzo di Westminster dopo l'attentato di matrice islamista nel quale era morto un poliziotto. Per Brendon Cox, marito di Jo, la giornata di ieri ha significato rivivere il lutto e la perdita di cinque anni fa. «Il mio affetto e i miei pensieri sono con la famiglia di David, i suoi amici e colleghi. Sono tutto ciò che importa ora».

