19 mag 2023 10:51

LA VIOLENZA TRASFORMA LE VITTIME IN CARNEFICI – IL RAGAZZINO DI 11 ANNI CHE HA ACCOLTELLATO UN COMPAGNO DI SCUOLA, 14ENNE, A PALERMO HA AGITO PER VENDICARSI: DA TEMPO IL PIÙ GRANDE LO BULLIZZAVA E LUI ALLA FINE HA DECISO DI REAGIRE. L’AGGUATO È STATO PREMEDITATO: È ANDATO A SCUOLA CON UN COLTELLO E AL TERMINE DELLE LEZIONI L’HA COLPITO, BUCANDOGLI UN POLMONE. L’ALTRO HA CERCATO (INUTILMENTE) DI DIFENDERSI. È STATO PORTATO IN OSPEDALE MA NON È IN PERICOLO DI VITA…