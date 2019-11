VIP DA INCUBO – NELLA NOTTE DI HALLOWEEN LE STAR DI HOLLYWOOD, E NON SOLO, SONO RIUSCITE A ESSERE (STRANAMENTE) PIÙ SPAVENTOSE DEL SOLITO – DERIVA CARNEVALESCA PER MICHAEL DOUGLAS VESTITO DA ARABO E KYLIE JENNER CHE NON HA RINUNCIATO AL SUO LATO SEXY E SI E' TRAVESTITA DA BOMBASTICA SIRENA – MA LA MASCHERA PIÙ TERRIFICANTE DI TUTTE È STATA QUELLA DI… - VIDEO

Maria Teresa Veneziani e Federica Bandirali per "www.corriere.it"

La più spettacolare è Heidi Klum, zombie cyborg. Del resto la modella è maestro di cerimonia del party di Halloween andato in scena a New York, metropoli dove la festa dei morti viventi ormai è un rito collettivo che coinvolte tutte le età e tutte le classi sociali. Halloween, carnevale in chiave macabra, piace perché ha la capacità di esorcizzare le paure più profonde, suggerite dalla moda cinematografica che ha fatto di mostri e zombie i più convincenti simboli del mistero.

Partita dal Nord Europa, forse dalla celtica festa di Samhain, la festa di Halloween ha colonizzato il mondo. «Bisogna fare quasi uno sforzo, scrive Avvenire, per non chiamare l’ultimo giorno di ottobre, la notte che segna il passaggio a Ognissanti, come la chiamano tutti: Halloween».

Lo spirito di Halloween è certamente contagioso, reso virale dai social che alimentano l’ego. Zombie e mostri hanno invaso le città del mondo. Sotto, una foto dei fan dell’Arizona Cardinal prima del match contro il San Francisco 49ers a Glendale, Arizona (Afp).

Travestirsi, a tema, in famiglia, è la tendenza. Sotto Chiara Ferragni con Fedez e il piccolo Leone vestiti da Pikachu.

Halloween nasce come rito pagano nelle isole britanniche, all’epoca del Celti, secoli prima della nascita di Cristo. Nella festa di «Samhain», il 31 ottobre, si celebrava l’inizio dell’anno nuovo. Ma quello era anche il giorno dei morti, quando le anime dei defunti tornavano sulla terra. Secondo la leggenda, gli spiriti tentavano di entrare nei corpi dei vivi per assicurarsi l’immortalità: gli umani allora si mascheravano come demoni o streghe per ingannare le anime dei morti e sfuggire alla cattura.

I vivi offrivano cibo per ottenere la benevolenza degli spiriti: ecco l’origine dell’usanza dei bambini di mascherarsi e chiedere dolci, minacciando dispetti o incantesimi. Con il Cristianesimo, la festa ha preso poi il nome di Halloween, contrazione di «All Hallows Eve», la vigilia della festa di Ognissanti. Sotto, Barbara Palvin e Dylan Sprouse dei boschi.

Michael Douglas fa l’arabo

Non ha età la febbre di Halloween, basta guardare il 75enne Michael Douglas versione arabeggiante poco credibile accanto alla bellissima moglie Catherine Zeta-Jones, 50 anni. Che cosa non si fa per amore...

Gisele e Tom, la strana coppia

Una famiglia un po’ confusa dal punto di vista dello stile, quella della top Gisele Bündchen con il marito Tom Brady jr (giocatore di football americano statunitense che milita nei New England Patriots della National Football League) e i figli.

David Beckham torna bambino per la classica foto di rito da Instagrammare insieme con i figli.

The Mask, i rifermenti cinematografici ispirano Halloween. Bella Hadid dipinta di verde si aggira nelle vie di New York.

Kendall Jenner, versione regina cattivissima si fa il selfie prima del party.

Kyle Jenner sirena sexy.

Kylie Jenner fa la sirena sexy.

Brandon Clarke, cestista canadese, professionista nella NBA con i Memphis Grizzlies, celebra Halloween vestito da clown malvagio nella notte del 31 ottobre a Salem, Massachusetts. Salem è una mecca per le streghe e i fan dell’occulto. La festa del 31 ottobre attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo (Afp).

Neppure Cristiano Ronaldo non resiste ad Halloween. Dopo la vittoria in campionato contro il Genoa, l’asso portoghese si è presentato negli spogliatoi travestito da Joker.

La doppia faccia di Maluma

Il cantante colombiano Maluma alla festa di Heidi Klum di New York

L’attrice americana Coco Austin arriva con il marito Ice-T al party organizzato per Halloween da Heidi Klum (Ap).

Il parrucchiere Jonathan Van Ness versione gattesca (e inguardabile). Si è presentato così alla festa newyorkese di Heidi Klum

Per le belle da copertina il gioco di Halloween è abbruttirsi. Taylor Hill tutta verde fa l’orco Shrek alla festa della collega Heidi Klum

L’attrice Julianne Moore in vester di pirata «sdentato» pubblica su Instagram questo selfie in primo piano per augurare buon Halloween ai suoi fan. Lo scatto sembra un fotomontaggio e non un travestimento vero, ma i follower apprezzano.

Al party di Heidi Klum la modella Karlie Kloss punta su un travestimento da vampira sexy con tanto di miniabito in pelle e cuissard. Difficile riconoscere la top bionda con la parrucca.

