VIRGINIA GIUFFRE, UNA DELLE VITTIME DI JEFFREY EPSTEIN CHE PER ANNI HA ACCUSATO IL GIURISTA ALAN DERSHOWITZ DI AVERLA AGGREDITA SESSUALMENTE QUANDO ERA TEENAGER, HA PATTEGGIATO UNA CAUSA PER DIFFAMAZIONE E AMMESSO CHE FORSE HA FATTO UN ERRORE AD ACCUSARLO - LA DONNA HA DETTO CHE ERA TROPPO GIOVANE ALL'EPOCA E CHE, PUR AVENDO A LUNGO CREDUTO CHE EPSTEIN L'AVESSE “VENDUTA” A DERSHOWITZ, RITIENE ADESSO CHE POTREBBE AVER SBAGLIATO (INTANTO IL POVERO DERSHOWITZ E’ STATO SPUTTANATO)

DERSHOWITZ JEFFREY EPSTEIN

(ANSA) - Virginia Giuffre, una delle vittime di Jeffrey Epstein che per anni ha accusato il giurista Alan Dershowitz di averla aggredita sessualmente quando era teenager, ha patteggiato una causa per diffamazione e ammesso che forse ha fatto un errore ad accusarlo. In una dichiarazione congiunta che annuncia l'accordo, la donna ha detto che era troppo giovane all'epoca e che, pur avendo a lungo creduto che Epstein l'avesse 'venduta' a Dershowitz, ritiene adesso che potrebbe aver sbagliato.

La dichiarazione include un commento del giurista, celebre per aver difeso personaggi come O.J. Simpson, Claus von Bülow e Mike Tyson, che elogia Giuffre per il suo coraggio a venire allo scoperto. Il New York Times ha ottenuto la dichiarazione e Dershowitz ne ha confermato l'autenticità. Le parti hanno convenuto di chiudere il caso.

jeffrey epstein con alan dershowitz

"Ha sofferto molto per colpa di Epstein e la lodo per quanto ha fatto per combattere il traffico sessuale di persone", ha detto il giurista. Dershowitz non è il solo vip accusato da Giuffre. La donna ha fatto causa a un altro amico di Epstein, il principe Andrea, accusando il terzogenito della regina Elisabetta di averla stuprata quando era minorenne. L'azione legale è stata chiusa prima di arrivare al processo in febbraio. Anche Dershowitz era amico di Epstein e aveva difeso il finanziere dopo il primo arresto in Florida ottenendo nel 2008 per lui una lieve pena detentiva.

Virginia Giuffre David Boies Virginia Roberts Giuffre virginia giuffre' oggi virginia giuffre' in lacrime alan dershowitz