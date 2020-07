IL VIRUS DEGLI ALTRI - LA CINA HA UN NUOVO FOCOLAIO DI COVID-19 A URUMQI, CAPOLUOGO DELLO XINJIANG CON 3,5 MILIONI DI ABITANTI, ORA SOTTO RESTRIZIONI DI CONTENIMENTO - NUOVA STRETTA IN CATALOGNA E A BARCELLONA DOPO UN NUOVO AUMENTO DEI CASI: “EVITARE LE RIUNIONI SOCIALI, LE USCITE NOTTURNE E LE ATTIVITÀ CULTURALI”

CORONAVIRUS: CINA, NUOVO FOCOLAIO NELLO XINJIANG

(ANSA) - La Cina ha un nuovo focolaio di Covid-19 a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang con 3,5 milioni di abitanti, ora sotto restrizioni di contenimento. La commissione sanitaria locale aveva accertato ieri un contagio domestico, il primo dopo 149 giorni, ai quali se ne sono aggiunti oggi altri 5, ha riferito l'agenzia Xinhua. Altri 8 asintomatici sono stati trovati, per 11 totali. Le persone sotto osservazione sono 135. I voli su Urumqi sono stati drasticamente tagliati e nella città sono stati fermati l'unica linea della metro e i servizi di autobus.

CORONAVIRUS: NUOVA STRETTA A BARCELLONA,'STATE A CASA'

(ANSA) - Le autorità in Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di "restare a casa" dopo un aumento nei nuovi casi di coronavirus. L'indicazione è di "evitare le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali". Si proibiscono, tra l'altro, gli assembramenti di più di 10 persone sia un pubblico che in privato.