10 nov 2021 18:56

IL VIRUS DEGLI ALTRI - IN GERMANIA QUASI 40.000 CASI NELLE ULTIME 24 ORE - IL VIROLOGO CHRISTIAN DORSTEN: "È UNA VERA SITUAZIONE DI EMERGENZA. SE AVESSIMO UN 10-15% DI VACCINATI IN PIÙ AVREMMO UN'INCIDENZA INFERIORE E I DATI DI SPAGNA, PORTOGALLO E ITALIA LO DIMOSTRANO" - IN RUSSIA 1.239 DECESSI IN UN GIORNO, RECORD DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA - IN SLOVENIA NELLE ULTIME 24 ORE SU 10.571 TEST MOLECOLARI EFFETTUATI, 4.481 SONO RISULTATI POSITIVI...