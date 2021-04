IL VIRUS DEGLI ALTRI - INDIA E BRASILE SONO ORMAI AL COLLASSO - IL MINISTERO DELLA SALUTE DI NUOVA DELHI REGISTRA UN RECORD DI 259.170 NUOVI CONTAGI: GLI OSPEDALI SONO ALLO STREMO E IN GUJARAT, I FORNI CREMATORI HANNO FUNZIONATO COSÌ A LUNGO CHE LE PARTI METALLICHE HANNO INIZIATO A SCIOGLIERSI – IN BRASILE SI SCAVA SENZA SOSTA GIORNO E NOTTE PER SEPPELLIRE I MORTI…

Adalgisa Marrocco per "www.huffingtonpost.it"

coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 12

Il bilancio dei contagi e delle morti legati al Covid continua ad aumentare. I casi nel mondo superano i 142 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre le morti confermate superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. Paesi come l’India e il Brasile sono ormai al collasso.

Per il sesto giorno consecutivo, il Ministero della Salute di Nuova Delhi registra un record di contagi: sono 259.170 i nuovi casi di Covid-19 e 1.761 nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni sale così a 15.321.089, per un totale di 180.530 morti. Dopo gli Usa, l’India è attualmente il secondo Paese più colpito dalla pandemia.

coronavirus india 4

Al terzo posto c’è il Brasile. Con 1.347 vittime nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da Covid nel Pese sudamericano raggiunge quota 374.682. Quanto ai contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio è salito ad almeno 13.973.695 casi, 30.624 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti.

In India ospedali e crematori allo stremo, tra bagni nel Gange e comizi di piazza

coronavirus india 7

Nelle ultime ore il governo indiano è stato costretto a imporre il confinamento alla capitale Nuova Delhi fino a lunedì prossimo per evitare il collasso degli ospedali, dove scarseggiano posti in terapia intensiva e ossigeno. Nel tentativo di porre un argine alla seconda ondata, le autorità hanno annunciato che dal 1° maggio la campagna vaccinale sarà estesa a tutta la popolazione maggiorenne. Dallo scorso gennaio in India, Paese dove avviene il 65% della produzione mondiale di vaccini, sono state somministrate 127 milioni di dosi a fronte di una popolazione di 1,36 miliardi di persone.

coronavirus india 5

Ma intanto molti ospedali e crematori del Paese sono già oltre il limite delle loro capacità. In un crematorio nello stato indiano occidentale del Gujarat, i forni nelle ultime settimane hanno funzionato così a lungo e senza interruzioni – si legge in un reportage della Cnn - che le parti metalliche hanno iniziato a sciogliersi. In un altro crematorio nello stato di Uttar Pradesh, il numero di cremazioni è aumentato di cinque volte nelle ultime settimane. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 al 100% della capacità per cremare i corpi in tempo”, ha dichiarato Kamlesh Sailor, il presidente del trust che gestisce il crematorio del Gujarat nella città di Surat.

supporter di modi ammassati e senza mascherine

Intanto è polemica per decisione di sospendere il Khumba Mela, il festival sacro che vede migliaia di devoti affollarsi e immergersi nel Gange. I responsabili della sicurezza nella città sacra di Haridwar, dove si svolge il pellegrinaggio, hanno fatto scattare l’allerta: dopo il bagno della settimana scorsa sono stati diagnosticati oltre 1.000 nuovi contagi al giorno e almeno tre sacerdoti sarebbero morti.

narendra modi fa yoga

Contestazioni anche sul premier Narendra Modi, che negli scorsi giorni ha tenuto una serie di manifestazioni elettorali nonostante la violenta ondata di contagi che si sta abbattendo sul Paese. Sabato non indossava la mascherina a un comizio svoltosi in Bengala occidentale. “Non ho mai visto una folla così grande”, è stato il suo commento alla vista dei tanti partecipanti. Il premier ha aggiunto di essere certo che “l’India ha sconfitto il Covid l’anno scorso e può farlo di nuovo”.

jair bolsonaro

Brasile, ospedali al collasso e decessi che obbligano ai turni di notte nei cimiteri

Nel Paese sudamericano, i decessi continuano a salire e nei cimiteri si scava senza sosta giorno e notte per seppellire i morti. Il vertiginoso aumento dei decessi a San Paolo negli ultimi mesi ha costretto il sindaco della città più ricca e popolosa del Paese a rivedere la pianificazione funeraria. Ora, oltre ad assumere più personale e veicoli, sono stati aggiunti turni notturni in quattro dei 22 cimiteri comunali, dove vengono scavate 600 tombe ogni giorno.

coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 1

Oggi in Brasile si contano circa quattromila morti al giorno e gli ospedali sono pieni di pazienti gravi, anche giovani. Mancano i sedativi negli ospedali di Rio de Janeiro, dove alcuni operatori sanitari hanno denunciato di aver dovuto intubare dei pazienti Covid da svegli. Intanto il virus si diffonde a macchia d’olio e il Sudamerica rischia di diventare la fucina mondiale delle nuove varianti.

coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 7 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 10 coronavirus brasile 3 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 11 folla ai comizi di modi bagno nel fiume gange bagno purificatore nel gange il premier modi durante un comizio indiani ammassati folla di pellegrini nel gange modi saluta la folla ammassata pellegrini ammassati nel gange immersi nel gange pellegrini fanno il bagno nel fiume gange pellegrini indiani nel gange coronavirus brasile 2 pellegrini nel gange una pellegrina nel gange coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 9 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 8 coronavirus brasile 1 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 5 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 4 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 6 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 3 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 2