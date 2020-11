IL VIRUS DEGLI ALTRI – ANCHE IN BRASILE LA PANDEMIA È TORNATA A GALOPPARE: 926 MORTI IN 24 ORE, È IL NUMERO PIÙ ALTO DA DUE MESI A QUESTA PARTE – MACRON PROROGA IL LOCKDWON DI 15 GIORNI. BORIS JOHNSON VUOLE I TEST RAPIDI A CASA PER TUTTI – 9MILA INFEZIONI IN 24 ORE IN AUSTRIA: I LETTI DI TERAPIA INTENSIVA OCCUPATI AL 46%

1 – COVID, IMPENNATA DI VITTIME IN BRASILE

(ANSA) - SAN PAOLO (BRASILE), 13 NOV - Sono 926 le vittime di Covid-19 registrate in Brasile nelle ultime 24 ore, secondo la stampa locale. Si tratta del numero più alto di morti in un giorno dallo scorso 16 settembre.

Il totale delle vittime sale cosi' a 164.332.I nuovi contagi sono 34.640 in più rispetto a ieri, per un totale di 5.783.647 dall'inizio della pandemia.

2 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Per la prima volta dall’inizio della pandemia ieri si sono contati in tutto il mondo più di diecimila morti, la metà dei quali in Europa.

Continua a crescere il numero di contagi negli Stati Uniti che ieri hanno superato quota 150 mila con una media giornaliera di mille morti. I nuovi casi aumentano in 46 Stati e restano stabili in quattro [New York Times]. Con l’impennata dell’epidemia il sindaco di Chicago Lori Lightfoot ha ordinato a tutti i residenti di stare a casa a meno che non debbano spostarsi per lavoro o per andare a scuola. Il bando di tutte le attività non essenziali resterà in vigore per 30 giorni a partire da lunedì. Salta quindi la Festa del Ringraziamento.

Il governo francese ha deciso prorogare di 15 giorni il lockdown.

Il 60% dei francesi ha ammesso di avere trasgredito almeno una volta le regole del secondo lockdown, utilizzando l’autocertificazione per scopi diversi da quelli ammessi o ricevendo in casa familiari o amici (sondaggio realizzato da Ifop per Consolab).

La Catalogna proroga di dieci giorni la chiusura di bar e ristoranti, fino al 23 novembre.

Record di casi nel Regno Unito: 33.470 nuovi contagi su ben 377.608 tamponi (primato europeo di test in un giorno). I morti sono 563.

«La Gran Bretagna è quasi pronta a rendere disponibile un test casalingo per il Covid-19, a basso costo e facile da usare come i test per la gravidanza, che permette di sapere in soli 15 minuti se si è positivi al virus o se si può circolare liberamente. La sperimentazione già condotta in 67 città e in particolare a Liverpool, uno dei centri più colpiti dall’epidemia, ha permesso di verificare che il test si è rivelato efficace nello scoprire il 95% dei positivi. Altre ricerche sono in corso in sette ospedali e nelle città di Manchester, Basingstoke e Southampton» [Sabadin, Sta].

Per la prima volta l’Austria ha superato le novemila infezioni in 24 ore. Negli ospedali del paese i letti di terapia intensiva sono occupati al 46%.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricoverato nella clinica Feofania di Kiev. Lunedì scorso aveva scoperto di essere positivo al coronavirus. Positivi anche i ministri delle Finanze e della Difesa.

Il ministero dell’Interno turco ha disposto il divieto di fumare in pubblico come misura per frenare la diffusione del Covid-19. Il provvedimento deve essere rispettato nelle strade affollate, alle fermate degli autobus e nelle piazze.

Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner sono stati costretti a cambiare scuola ai loro tre figli perché non hanno rispettato il protocollo anti-Covid. La Milton Gottesman Jewish Day School, per proteggere i bambini, ha richiesto a tutte «le famiglie di evitare la partecipazione a eventi con grandi assembramenti limitandosi a quelle dove è possibile osservare la distanza sociale e si indossano maschere». E, dato che dato che sia la figlia del presidente che il genero hanno ignorato tali direttive i genitori degli altri alunni si sono lamentati. I tre nipoti del presidente ora frequenteranno la Melvin J. Berman Hebrew Academy, nel Maryland.

Impennata di contagi in Svezia

Come nel resto d’Europa, anche in Svezia si registra un’impennata di casi di coronavirus. La media dei contagi è di oltre quattromila al giorno contro i meno di 500 dell’inizio di ottobre. Attualmente sono ricoverati 1.004 pazienti positivi, un aumento del 60% rispetto alla scorsa settimana. Il premier Stefan Löfven ha annunciato il divieto di vendita di alcolici dopo le 22 in bar, ristoranti e locali, a partire dal 20 novembre e fino a fine febbraio 2021. La Svezia ha adottato un approccio soft, rifiutandosi di decretare rigidi lockdown ma puntando su misure di distanziamento e senso di responsabilità.

