IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN AUSTRIA E GRECIA CI SONO I PRIMI MORTI PER IL CORONAVIRUS. IN SPAGNA È RISULTATA POSITIVA LA MINISTRA SPAGNOLA PER LE PARI OPPORTUNITÀ IRENE MONTERO, COMPAGNA DEL LEADER DI PODEMOS PABLO IGLESIAS (ORA IN ISOLAMENTO) – LA REPUBBLICA CECA FA CONTROLLI AL CONFINE CON GERMANIA E AUSTRIA, TWITTER HA ORDINATO IL TELELAVORO A TUTTI I DIPENDENTI NEL MONDO...

CORONAVIRUS: UNA MINISTRA POSITIVA IN SPAGNA

(ANSA) - La ministra spagnola per le Pari opportunità, Irene Montero, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo riferiscono i media spagnoli citando un comunicato del governo. Irene Montero è anche la compagna del leader di Podemos, Pablo Iglesias, che è stato posto in isolamento.

CORONAVIRUS, PRIMO MALATO MORTO IN GRECIA

(LaPresse) - Il ministero della Salute greco ha confermato la prima morte per nuovo coronavirus nel Paese. Lo ha riferito Ekathimerini. Si tratta di un paziente di 66 anni morto in ospedale a Petra, infettato durante un pellegrinaggio in pullman in Israele ed Egitto il mese scorso. Numerose delle persone che viaggiavano con lui sono state contagiate e sono in ospedale per Covid-19 o sono in isolamento a casa. Il paziente era stato intubato il 6 marzo, le sue condizioni sono diventate critiche il 10 marzo ed è morto oggi, dopo il collasso di vari organi interni. La persona aveva problemi di salute precedenti.

CORONAVIRUS: PRIMO MORTO IN AUSTRIA

(ANSA-AFP) - L'Austria ha annunciato oggi la sua prima morte a causa del nuovo coronavirus. Si tratta di un uomo di 69 anni tornato dall'Italia e morto a Vienna. Lo ha reso noto l'unità di crisi della città di Vienna, senza fornire ulteriori dettagli. Il numero di contaminazioni è stato aggiornato oggi a 302 in tutta l'Austria. (ANSA-AFP)

REPUBBLICA CECA, CONTROLLI AI CONFINI AUSTRIA-GERMANIA

(ANSA) - La Repubblica Ceca ha annunciato dalla mezzanotte controlli al confine con l'Austria e la Germania. L'annuncio è stato fatto dal ministro degli Interni Jan Hamacek, prima di una riunione straordinaria del governo a Praga. Resteranno aperti solo undici valichi, tutti gli altri saranno chiusi. Ha inoltre annunciato che chiederà al governo la proclamazione dello stato d'emergenza per il suo paese. Per il momento si registrano 94 casi positivi in Repubblica Ceca.(ANSA).

CORONAVIRUS:MACRON PREPARA DISCORSO IN TV PREVISTO ALLE 20

(ANSA) - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato oggi un consiglio di Difesa per preparare il discorso alla nazione sul coronavirus previsto per questa sera alle ore 20:00. Secondo BFM-TV alla riunione in programma a metà giornata all'Eliseo saranno presenti tutti i ministri in prima linea nel far fronte alla situazione sanitaria. In giornata, Macron presiederà anche un consiglio scientifico con il ministro della Salute, Olivier Véran e altri esperti. Queste due riunioni serviranno a preparare l'atteso intervento del presidente in tv, previsto per questa sera alle ore 20:00.

CORONAVIRUS: TWITTER ORDINA TELELAVORO PER I SUOI DIPENDENTI

(ANSA-AFP) - Il social network americano Twitter ha ordinato a tutti i suoi dipendenti in tutto il mondo di lavorare da casa per combattere la diffusione del coronavirus. Twitter aveva già incoraggiato tutti i suoi dipendenti a lavorare da casa sin dai primi di marzo e aveva disposto che coloro che lavorano nei suoi uffici in Corea del Sud, Hong Kong e Giappone utilizzassero il telelavoro, a causa delle misure locali.

"Stiamo andando oltre le nostre precedenti linee guida (...) e ora abbiamo informato tutti i nostri dipendenti in tutto il mondo che devono lavorare da casa", ha dichiarato il responsabile delle risorse umane di Twitter Jennifer Christie in una nota. "Sappiamo che si tratta di un'iniziativa senza precedenti, ma questi sono tempi senza precedenti." Altri giganti di Internet hanno anche preso provvedimenti per proteggere il loro personale. Google ha iniziato lunedì a limitare le visite ai suoi uffici nella Silicon Valley, San Francisco e New York. Apple ha inoltre incoraggiato i propri dipendenti a lavorare da casa. La scorsa settimana Facebook ha chiuso i suoi uffici a Singapore e Londra per "pulizie profonde" a seguito di un'infezione di un dipendente di un social network che era stato i quegli uffici.

GERMANIA, ULTRADESTRA RISCHIO MAGGIORE PER DEMOCRAZIA

(ANSA) - L'estremismo di destra è il maggior pericolo che corre attualmente la democrazia in Germania. Lo ha detto il presidente dell'ufficio federale dei Servizi interni in conferenza stampa a Berlino. Annunciando la decisione di mettere sotto sorveglianza l'ala destra di Afd ('Fluegel'), Thomas Haldenwang ha spiegato che in Germania ci sono 32 mila estremisti di destra, 12 mila dei quali sono ritenuti disposti al ricorso alla violenza.

