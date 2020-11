IL VIRUS DEGLI ALTRI – I CASI DI CONTAGIO NEL MONDO HANNO SUPERATO QUOTA 52 MILIONI. NEI PRIMI DIECI GIORNI DI NOVEMBRE GLI STATI UNITI DA SOLI HANNO CONTATO UN MILIONE DI POSITIVI – POSITIVO IL RESPONSABILE PER GLI AFFARI POLITICI DELLA CASA BIANCA BRIAN JACK, CHE IL 3 NOVEMBRE AVEVA PARTECIPATO AL PARTY ELETTORALE DI TRUMP IN CUI NESSUNO INDOSSAVA LA MASCHERINA

1 – COVID: IN ROMANIA 9.799 CASI E 203 MORTI IN 24 ORE

coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 13

(ANSAmed) - In Romania nelle ultime 24 ore si sono registrati 9.799 nuovi contagi da coronavirus, su 38.863 rest effettuati, e 203 decessi.I pazienti in ospedale sono 12.687, dei quali 1.092 in terapia intensiva. Da inizio epidemia in Romania, il Paese dei Balcani più colpito dal virus, i contagi sono stati 324.094, le vittime 8.389. Il focolaio maggiore del Paese è la capitale Bucarest.

2 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

coronavirus new york 1

Sono oltre 52 milioni i casi di contagio registrati nel mondo dall’inizio della pandemia. I decessi totali sono oltre 1,28 milioni. Il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con più di 10 milioni di casi e quasi 241 mila vittime. Seguono l’India e il Brasile (dati Johns Hopkins University).

•

Nei primi dieci giorni di novembre gli Stati Uniti hanno contato oltre un milione di casi di Covid. Ieri altri 140 mila positivi.

•

andrew cuomo

Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha imposto una stretta su ristoranti, bar e palestre: dovranno chiudere alle 22. Nelle case si possono riunire al massimo dieci persone.

•

Il Regno Unito ha superato i 50 mila morti per coronavirus (quasi 600 ieri), la Spagna i 40 mila (349 nelle ultime 24 ore).

•

Dal 23 novembre per entrare in Spagna tutti i viaggiatori provenienti da paesi ad alto rischio Covid dovranno mostrare il risultato negativo di un tampone eseguito entro 72 ore dall’arrivo.

BRIAN JACK

•

Le autorità sanitarie avvertono che in Giappone è in arrivo una terza ondata di coronavirus. I contagi sono in aumento in parte per le temperature in calo e in parte per i tanti spostamenti all’interno del paese favoriti da una campagna del governo per promuovere il turismo locale.

•

Il presidente dell’Argentino Alberto Fernández si è messo in autoisolamento dopo appreso che il ministro per gli Affari strategici, Gustavo Béliz, è stato contagiato da un familiare convivente. A un primo tampone Fernández è risultato negativo.

•

Positivo al Covid il responsabile per gli Affari politici della Casa Bianca Brian Jack. Stando ai media Usa, Jack aveva partecipato al party organizzato dal presidente Donald Trump alla Casa Bianca nel giorno delle elezioni, in cui tutti gli invitati erano senza mascherina.

coronavirus, metropolitana londra 4 rivolte 1 coronavirus ospedale di varese la chiesa del san luigi gonzaga torino con i letti d ospedale coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 16 coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 12 coronavirus florida