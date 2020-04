IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN FRANCIA I MORTI SALGONO A 21.340 (TRA UN PO’ CI RAGGIUNGONO): IERI LE VITTIME SONO STATE 544 – IN AMERICA I CASI POSITIVI SONO PIÙ DI 840MILA – CONTAGI IN AUMENTO DEL 45% IN AFRICA – NEGLI STATI UNITI, DOVE I POSITIVI SONO 842MILA, LA PRIMA MORTE ACCERTATA È AVVENUTA IL 6 FEBBRAIO. TRE SETTIMANE PRIMA DI QUANTO SI PENSAVA FINORA…

1 – CORONAVIRUS, LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO

Da www.corriere.it

Francia: oltre 21 mila morti, 544 solo ieri

In Francia 21.340 persone sono morte per coronavirus, 544 delle quali tra martedì e mercoledì.

Usa, oltre 46mila morti

Le persone morte per coronavirus o cause collegate nelle strutture di residenza sanitaria assistenziale negli Stati Uniti sono oltre 10mila, in grandissima parte anziani. Lo scrive il «Wall Street Journal». Negli Usa i morti per coronavirus hanno superato i 46 mila (46,609 per l’esattezza) mentre i casi positivi sono oltre quota 842 mila (842.319). Sono gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.738.

America Latina, forte crescita dei casi

Il numero dei contagi da coronavirus in America latina ha subito una nuova forte crescita passando in circa 48 ore da 101.636 a 121.087 casi. Anche i morti hanno subito un incremento di oltre 1.000 unità nello stesso periodo, attestandosi a quota 6.116. È il Brasile a registrare il maggior numero sia di contagiati, quasi i due terzi del totale, sia di vittime, che sono un po’ meno di quelli registrati complessivamente.

2 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima – la spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti” - https://anteprima.news/

Nell’ultima settimana i contagi in Africa sono aumentati del 45%, i morti del 38% (dati dell’Oms che non includono alcuni paesi del Nord Africa come l’Egitto).

•

Il procuratore generale del Missouri Eric Schmitt ha dato inizio a una causa contro il governo cinese che avrebbe mentito sulla pandemia causando la perdita di vite umane e il crollo economico dello Stato americano. È il primo contenzioso intentato da uno Stato contro la Cina.

•

Durerà 60 giorni lo stop all’immigrazione negli Stati Uniti deciso da Trump, che ha firmato ieri l’ordine esecutivo. Riguarderà le Green Card, ossia i permessi di residenza permanenti, e non i visti di lavoro temporanei.

•

La prima morte per coronavirus accertata negli Stati Uniti è avvenuta il 6 febbraio in California, tre settimane prima di quanto si pensava. L’ha fatto sapere ieri l’ufficio sanitario della contea di Santa Clara. Finora il primo decesso accertato per coronavirus era considerato quello di un cinquantenne di Washington, il 29 febbraio.

•

Secondo il Financial Times sarebbero 40 mila i morti in Gran Bretagna, più del doppio di quelli conteggiati ufficialmente negli ospedali. Una cifra che renderebbe il Regno Unito il paese europeo con più decessi. L’elaborazione è ricavata dalla somma fra i dati aggiornati diffusi quotidianamente dal ministero della Sanità sulle morti in ospedale e la proiezione dei dati fermi al 10 aprile delle statistiche dell’Ons – l’equivalente britannico dell’Istat – che includono anche le morti extra ospedaliere

•

In Gran Bretagna Facebook ha iniziato a chiedere a una serie di utenti selezionati se hanno avuto sintomi collegati al coronavirus. È un’iniziativa in collaborazione con la statunitense Carnegie Mellon University per tracciare la diffusione della malattia.

Facebook ha già sperimentato il monitoraggio negli Stati Uniti dallo scorso 6 aprile raccogliendo un milione di risposte a settimana. Aggregando i dati raccolti, ha pubblicato una mappa dei sintomi che mostra la percentuale stimata di persone con Covid-19 nelle varie aree degli Usa [il Post].

•

«È il respiratore artificiale che ha tenuto in vita lo scopritore dei buchi neri. Adesso potrà aiutare a respirare i pazienti malati di coronavirus. La famiglia di Stephen Hawking, il grande astrofisico inglese scomparso nel 2018, ha donato il suo respiratore personale al Royal Papworth Hospital, l’ospedale di Cambridge che lo aveva in cura» [Franceschini, Rep].

•

Saranno avviati a breve i primi test clinici su un nuovo vaccino anti Covid-19 in Germania. La società BioNTech, con sede a Magonza, in collaborazione con il laboratorio americano Pfizer, comincerà a sperimentare il virus su 200 volontari fra i 18 e i 55 anni. È la quarta sperimentazione sull’uomo di un vaccino contro il coronavirus in tutto il mondo.

•

Il Parlamento spagnolo ha approvato la richiesta del governo per l’estensione del lockdown fino al 9 maggio. Nei piani dell’esecutivo alcune restrizioni verranno alleggerite dal 27 aprile, ma i dettagli saranno annunciati sabato.

•

Il governo svizzero consegnerà ai negozi un milione di mascherine al giorno ma assicura che indossarle non sarà obbligatorio quando saranno allentate le misure di confinamento sociale.

•

Dal 16 maggio in Romania sarà allentato il lockdown. «Non prolungheremo le restrizioni riguardanti gli spostamenti individuali, ma le persone saranno obbligate ad indossare le mascherine protettive negli spazi pubblici chiusi e nei mezzi di trasporto in comune» ha detto il presidente Klaus Iohannis.

•

A Manaus, capitale dell’Amazzonia brasiliana, hanno scavato e stanno ancora scavando fosse comuni perché nel cimitero pubblico di Nossa Senhora Aparecida non c’è più posto per i cadaveri. «Non stiamo vivendo un’emergenza ma una calamità naturale», ha detto tra le lacrime il sindaco Arthur Virgilio Neto.

•

Medici senza frontiere ha fatto sapere che entro tre-quattro settimane non avrà più mascherine. Per poter continuare a operare, l’ong ha bisogno di un milione di mascherine a settimana per i prossimi sei mesi.

•

È stato registrato il primo caso di coronavirus in un campo profughi palestinese nella valle della Beqa’, in Libano orientale.

•

L’India ha superato ieri i 20 mila casi di positività al Covid-19.

•

Otto bambini piccoli sono risultati positivi al virus in un centro di assistenza per i bambini trascurati o maltrattati di Tokyo. In Giappone esistono 140 centri che ospitano 2.706 neonati e bambini abbandonati.

•

La principale associazione medica turca ha accusato il governo di non aver protetto gli operatori sanitari. Finora circa 3.500 medici in Turchia sono stati infettati dal virus, il 3,6% dei casi totali del paese.

•

A settembre non si correrà la maratona di Berlino. L’amministrazione locale ha cancellato tutti gli eventi sopra le cinque persone fino al 24 ottobre. L’anno scorso alla maratona parteciparono 62 mila persone.

