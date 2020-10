IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN GERMANIA I NUOVI CASI SONO STATI 7.595 NELLE ULTIME 24 ORE E LA SITUAZIONE IN ALCUNI LANDER È MOLTO PREOCCUPANTE – IN RUSSIA 15.700 POSITIVI IN 24 ORE E RECORD DI MORTI: 317 IN UN GIORNO, IL MASSIMO DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA – FA PAURA ANCHE LA SVIZZERA, DOVE I CASI SONO PIÙ DI MILLE OGNI 100MILA ABITANTI…

coronavirus scuola germania 8

1 – CORONAVIRUS, NUOVO AUMENTO DI CASI IN GERMANIA: QUASI 7.600 IN UN GIORNO

(LaPresse) - Nuovo aumento di casi di coronavirus in Germania. Secondo il Robert Koch Institut, sono stati 7.595 nelle ultime 24 ore (ieri 6.868) portando il totale a 380.762. I Lander più colpiti sono la Renania settentrionale-Vestfalia con +2.189 casi rispetto al giorno precedente, la Baviera con +1.222 e il Baden-Württemberg con +973. Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati segnalati altri 39, 9.875 in tutto.

angela merkel starnutisce

2 – COVID: 317 MORTI IN 24 ORE IN RUSSIA, MAI COSÌ TANTI

(ANSA) - MOSCA, 21 OTT - In Russia si sono registrati 317 decessi provocati dal Covid-19 nelle ultime 24 ore: il massimo dall'inizio dell'epidemia. I contagi nel corso dell'ultima giornata sono 15.700 e fanno salire a 1.447.335 il totale dei casi di Covid-19 finora accertati nel Paese di circa 144 milioni di abitanti. Stando ai dati ufficiali, in Russia 24.952 persone sono decedute a causa del morbo. Lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus.

coronavirus russia

3 – BOOM DI POSITIVI, LA SVIZZERA ADESSO SPAVENTA ANCHE L'ITALIA

Estratto dell’articolo di Valentina Arcovio per “il Messaggero”

Più di mille casi ogni 100mila abitanti. In Svizzera l'emergenza Covid-19 di fatto mette in crisi i viaggi oltre confine, sia dei frontalieri che di coloro che sispostano per turismo o per altre necessità.

coronavirus svizzera

L'aumento dei contagi, pur non influendo sulla libertà di circolazione per i lavoratori italiani in Ticino, che si calcola siano all'incirca 123mila, rende meno appetibili le «passeggiate» di molti italiani, che abitualmente raggiungono la Svizzera per fare il pieno all'auto o per fare scorta in farmacia.

coronavirus svizzera 2

Secondo l'ultimo bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), la Svizzera ha registrato 3.008 nuove infezioni da Covid-19 per un totale di 86.167 infetti. Dall'inizio dell'epidemia sono morte a causa del nuovo coronavirus 1.845 persone, 8 in più nell'ultimo bollettino quotidiano diffuso dalle autorità. L'incidenza dei contagi ha raggiunto precisamente 1003,9 casi ogni 100mila abitanti. I tamponi eseguiti sono stati 14.224, mentre i nuovi ricoveri sono 53, il che porta le ospedalizzazioni a 5500. Nello scorso fine settimana erano stati segnalati ben 8.737 contagi. (…)

Coronavirus Russia putin visita ospedale pazienti covid19 9 coronavirus svizzera 3 coronavirus svizzera coronavirus germania 2 SOTTO IL CAMICE NIENTE - INFERMIERA DESNUDA IN RUSSIA - CORONAVIRUS coronavirus russia 6 coronavirus russia 4 MURALES IN GERMANIA SUL CORONAVIRUS coronavirus scuola germania 4