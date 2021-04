IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN INDIA NUOVO RECORD DI CASI GIORNALIERI: CI SONO PIÙ DI 200MILA CONTAGI IN 24 ORE E PIÙ DI MILLE MORTI. SARÀ L’EFFETTO DEL GRANDE BAGNO PURIFICATORE SUL GANGE DEL MILIONE DI PELLEGRINI INDÙ? – LE INFEZIONI NEL MONDO SONO IN AUMENTO PER LA SETTIMA SETTIMANA CONSECUTIVA

1- COVID: NUOVO RECORD CASI GIORNALIERI IN INDIA, OLTRE 200MILA

(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'India registra anche oggi un record di nuovi casi giornalieri di Covid-19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero della Sanità indiano, citato dai media locali.

Il Paese dell'Asia meridionale da 1 miliardo e 380 milioni di abitanti ha riportato finora un totale di 14,1 milioni di casi e di 173.123 di decessi. Seconda solo alla Cina per popolosità, l'India è seconda al mondo per numero di contagi (dietro agli Stati Uniti) e quarta per numero di morti (dietro a Usa, Brasile e Messico).

2 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

I nuovi casi di Covid-19 nel mondo sono in aumento per la settima settimana consecutiva, con oltre 4,5 milioni di contagi segnalati negli ultimi sette giorni (dati Oms).

A Bruxelles i rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea hanno dato il primo via libera alla proposta di un documento comune per riattivare la libertà di circolazione.

Di fatto, si tratterebbe di un codice QR da mostrare su carta o sullo schermo di un cellulare pensato per chi è stato vaccinato, è guarito o è risultato negativo a un tampone. «Adesso inizia il negoziato con il Parlamento europeo: l'obiettivo è averlo pronto entro giugno, in tempo per l'inizio della stagione turistica» [Gentili e Rosana, Mess].

Non è che questo codice QR farà la stessa fine dell'app Immuni?

La Danimarca ha deciso di interrompere definitivamente l'uso del vaccino di AstraZeneca. «La Repubblica Ceca, in grande difficoltà per il Covid, ha chiesto alla Danimarca di venderle le sue dosi di AstraZeneca, pari a 2,4 milioni» [Basso, CdS].

Le autorità sanitarie tedesche raccomandano di utilizzare un vaccino diverso per somministrare la seconda dose agli under 60 che hanno ricevuto la prima dose del siero di AstraZeneca. In Francia il vaccino di Johnson & Johnson sarà somministrato solo alle persone con più di 55 anni.

Emmanuel Macron ha annunciato un rimborso forfettario di dieci sedute da uno psicologo peri bambini la cui salute psichica sia stata messa a dura prova dal confinamento. «Oggi abbiamo un problema di salute che riguarda i nostri bambini e adolescenti, che si aggiunge a quello dell'epidemia», ha detto il presidente.

La Svezia ha sospeso le previste vaccinazioni con il vaccino di Johnson & Johnson. Almeno il 55% della popolazione britannica ha sviluppato anticorpi da Covid, secondo le statistiche aggiornate al 28 marzo dall'Ons, l'equivalente dell'Istat nel Regno Unito.

Da lunedì in Svizzera riapriranno bar e ristoranti con consumazioni solo all'aperto. Cinque Paesi, tra cui due europei, hanno richiesto il vaccino anti Covid realizzato in Iran.

L'ha detto Kianoush Jahanpour, portavoce dell'Agenzia del farmaco di Teheran. Il vaccino, che si chiama Covlran Barakat, entrerà in produzione mercoledì prossimo. Nonostante l'alto ritmo delle vaccinazioni e le rigide misure di confinamento, lo stato di San Paolo, il più colpito dal coronavirus in Brasile, ha avuto la settimana con il maggior numero di morti dall'inizio della pandemia: 5.657.

