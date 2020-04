IL VIRUS DEGLI ALTRI – I MORTI NEGLI STATI UNITI SONO PIÙ DI 10MILA, QUASI LA METÀ A NEW YORK – IN FRANCIA RECORD DI DECESSI: 605 NELLE ULTIME 24 ORE. A QUESTI SI AGGIUNGE IL TOTALE AGGIORNATO DEGLI OSPIZI, CHE AMMONTA A 2.417...

(ANSA) - Negli Stati Uniti il coronavirus ha provocato la morte di più di 10.000 persone. E' quanto risulta dai dati diffusi dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, secondo cui le vittime nell'intero Paese sono 10.252, di cui 4.758 a New York. Dalla tabella mostrata da Cuomo, i casi di contagio negli Usa sono ora 344.554.

(ANSA) - Sono 6.494 i decessi negli ospedali francesi dall'inizio dell'epidemia, con un aumento record di 605 morti nelle ultime 24 ore. A questi si aggiunge il totale aggiornato degli ospizi, che ammonta a 2.417, per un totale complessivo di 8.911 morti. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran.

Continua il trend positivo per i casi gravi, con un minore aumento dell'afflusso in rianimazione per il quinto giorno consecutivo: i pazienti in rianimazione sono 7072, con un aumento di 94 unità rispetto a ieri, "un indicatore importante per valutare la tensione nei nostri ospedali", ha aggiunto Véran.

